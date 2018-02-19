В мэрии Еревана напряженная ситуация: журналистов не пустили на территорию муниципалитета

Сегодня в мэрии Еревана наблюдалась напряженная ситуация. Журналистов поначалу «в соответствии с принятым порядком» впустили в здание мэрии, но когда руководитель оппозиционной фракции партии «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян при работающих камерах попыталась показать, какая там царит атмосфера после инцидента 13 февраля, появился начальник отдела информации Артур Григорян, который потребовал от полицейских вывести журналистов с территории здания.

«Дорогие коллеги, никто не имеет права входить в здание мэрии, снимать и показывать его и так далее. Поэтому я прошу вас, госпожа Постанджян, оставаться в рамках Ваших полномочий. Всех попрошу выйти, вы никуда пройти не сможете. Я прошу полицию вмешаться. Ни один журналист не имеет права без нашего разрешения входить в здание мэрии Еревана и перемещаться в нем, даже если госпожа Постанджян захочет сопроводить вас в кабинет, выделенный ее фракции. Пожалуйста, выйдете. В этом здании такое решение принимает исключительно администрация мэрии Еревана. Я попрошу полицию уже вмешаться», - сказал Григорян.

Полицейские, по распоряжению Артура Григоряна, журналистам не разрешили войти даже в кабинет Заруи Постанджян для того, чтобы там взять у нее интервью. По их утверждению, оппозиционный член Совета старейшин нарушила порядок.

Отметим, что Заруи Постанджнян сначала показывала журналистам стоянку, где было припарковано много автомобилей, и куда после инцидента 13 февраля въезд автомобилю фракции «Еркир цирани» воспрещен.

«Здесь вы можете видеть много автомобилей, в том числе автомобили уличного хулиганья… А вот автомобилю, выделенному нашей фракции, въезд сюда запрещен», - сказала Постанджян.

Лидер партии «Еркир цирани» также показала журналистам, как в здании муниципалитета играют в карты.

«На этом столе всегда бывает колода игральных карт, нарды, посмотрите на карты. А из нашего кабинета даже не приходят мусор убирать. Это в основном все эти иждивенцы, которые за счет нашего общества работают в качестве телохранителей или водителей, или сопровождающих, а когда надо применяющих насилие. Вот такие люди в этой комнате, и здесь есть разные комнаты, все помещения, на самом деле, могут служить в качестве казино или игровой комнаты», - сказала Заруи Постанджян.