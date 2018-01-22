Дизельное топливо и бензин уже во второй раз с начала года подорожали

На рынке топлива уже во второй раз за последний месяц повысились цены на дизельное топливо и бензин.

И без того подорожавшее с начала года на 30-40 драмов топливо за последние три дня подорожало еще на 10 драмов.

Посещения корреспондентом Радио Азатутюн нескольких столичных автозаправочных станций показали, что бензин марки Regular, который в прошлом году продавался по 390 драмов за 1 литр, сейчас можно купить по 440 драмов, а цена широко используемого в сельском хозяйстве дизельного топлива с 390 драмов поднялась до 450 драмов.

Водители автомобилей в беседе с Радио Азатутюн в связи с ростом цен в последние дни отметили, что цены в очередной раз повышаются необоснованно.

«Три дня назад [бензин] снова подорожал на 10 драмов. В правительстве говорят, что это обусловлено повышением акциза, я не знаю, дизельное топливо еще больше подорожало, на дизельное топливо акциза не было, теперь говорят, акциз есть», - сказал один из водителей-собеседников Радио Азатутюн.

Почему за такое короткое время уже во второй раз повышаются цены на топливо? У Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) пока нет ответа на этот вопрос.

Советник председателя ГКЗЭК Гаяне Саакян сообщила Радио Азатутюн, что сегодня комиссия проведет очередной мониторинг и после подведения итогов в ближайшее время сообщит о них. По ее словам, только тогда можно будет четко ответить: обосновано ли очередное подорожание или имели место злоупотребления.

Напомним, еще в конце прошлого года, когда на этом рынке стала заметна инфляция, комиссия провела изучение и заявила: подорожания, зафиксированные на рынке жидкого топлива, обусловлены изменением налоговых ставок, следовательно, злоупотреблений нет.

К вопросу роста цен на топливо сегодня в ходе парламентских брифингов обратились парламентские силы.

Так, руководитель фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян провел исторический экскурс, отметив, что были годы, когда цены на бензин были выше, чем сейчас.

По его словам, сегодня цена на бензин соответствует тенденциям на мировом рынке. «Обратите внимание, бензин транзитом приводят к нам через соседнюю Грузию, между тем, в Грузии цена на бензин выше», - сказал Багдасарян.

О том, что в Грузии бензин стоит дороже, чем в Армении, заявил также премьер-министр Карен Карапетян, выступая в минувшую среду в ходе правительственного часа в парламенте.

Карен Карапетян не увидел каких-либо «проблем» в связи с подорожанием бензина, дизельного топлива и газа для заправки автомобилей, отметив, что «альтернативой» подорожавшему бензину является газ.

Между тем, проведший в минувшую пятницу марш протеста с лозунгом «Нет подорожаниям!» оппозиционный блок «Елк» сегодня, говоря о второй волне подорожания топлива, отметил, что «это подорожание - следствие монополии».

По словам секретаря парламентской фракции «Елк» Геворка Горгисяна, «это уже дает повод для озабоченности», поскольку инфляция, обусловленная повышением акцизов, «ранее уже имела места».

На рынке бензина доминирующее положение занимают две компании - «Флеш» и «Сипиэс Ойл Корпорейшн». Эти две компании вместе покрывают почти 85% рынка и ввозят жидкое топливо в Армению из Беларуси, Румынии и России.

В связи с подорожаниями Радио Азатутюн попыталось получить комментарии также у этих компаний, однако ответившие на телефонный звонок сотрудники сообщили, что руководство не на месте, а кроме него никто «не правомочен» отвечать на вопросы.