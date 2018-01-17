Премьер-министр о подорожании топлива и других товаров

Премьер-министр Карен Карапетян не видит каких-либо «проблем» в связи с подорожанием бензина, дизельного топлива и газа для заправки автомобилей.

Сегодня во время правительственного часа в парламенте, в первый раз обращаясь к подорожанию этих товаров с начала года, Карен Карапетян заявил, что альтернативой подорожавшему бензину является газ.

«Бензин подорожал на 20 драмов, до 430 драмов, в настоящий момент цена на тот же бензин в Грузии, который мы получаем транзитом, еще выше. У потребителя бензина есть альтернатива - использовать газ, соответственно, если для него это неудобно, он может перейти на газ. Газ подорожал, если не ошибаюсь, на 25 драмов, сегодня он стоит 190-220 драмов, восстановлена та цена, которая была в 2015 году. Нехорошо, что цена на газ повысилась, было бы хорошо, если бы оставалась старая цена, но 190-220 драмов – это не новое требование, не новый вызов для рынка. На рынке с этими ценами мы в свое время работали», - сказал Карапетян.

По части подорожания дизельного топлива премьер-министр видит увеличение бремени лишь в сфере сельского хозяйства. Однако, по его словам, они рассчитали, что цены на различные продукты повысятся на 1-4 драма. «Мы обсуждаем варианты субсидирования: либо на входе, либо во время заготовок. Во-вторых, давайте посмотрим, как рынок реагирует на это. Я не вижу каких-либо проблем с этими тремя товарами», - сказал премьер.

Относительно подорожания других товаров и в целом инфляции в стране Карен Карапетян не согласился с оппозицией, приведя в пример соседние страны: «При постановке вопроса вы сразу даете оценку: непредсказуемая, неконтролируемая инфляцию. Все познается в сравнении. Наша официальная инфляция - 2,6%. в Грузии - 6,7%, в Азербайджане - 7,9%. Вы говорите, что инфляция ужасная. Я говорю – не ужасная. Мы завершим год, темпы нашего роста будут самыми высокими из трех стран. Самая низкая инфляция, самые высокие темпы роста».

Карен Карапетян сегодня также объяснил, почему его правительство решило так изменить налоговую политику, что это привело к росту цен: «Понятно же, что увеличение налогового бремени и все остальное – это не такая приятная вещь. У нас есть обязательства по внешним кредитам, у нас есть задача развития экономики, нам необходимы дополнительные средства. И мы обсудили те варианты, которые создают минимальную нагрузку на бизнес наших граждан. Не урезали бы здесь, пришлось бы урезать в другом месте, чтобы иметь те поступления, которые сегодня позволяют обслуживать наши обязательства».

Оппозиционная фракция «Елк», которая в эту пятницу намерена провести акцию протеста против роста цен и увеличения налогового бремени, жестко отреагировала на выступление Карена Карапетяна. У Эдмона Марукяна от выступления премьера создалось впечатление, что тот либо не осведомлен о недовольстве и требованиях людей, либо настроен отклонить их. «Мы вам говорим: акцизный налог на бензин подорожал: до 1 января бензин подорожал из-за мировых цен, с 1 января - из-за акцизного налога, вы говорите: есть альтернатива бензину, пусть водители переходят на газ. Мы говорим: акцизный налог на газ повысился с 8 тысяч 300 до 25 тысяч, общественный транспорт уже находится на грани краха, мало осталось, чтобы вы сказали: этому тоже есть альтернатива, ходите пешком. Если скажем: газ очень дорогой, в домах холодно, может скажете: одевайтесь потеплее? Люди скажут: мы голодны, живем в бедности, вы скажете: пейте воду, не будете чувствовать голода».

Другой член фракции «Елк» Арарат Мирзоян напомнил премьер-министру о подорожании других товаров: «Подорожали сливочное масло, мясо, топливо, подорожали многие товары на 40 процентов, на 30 процентов. Картофель, который нам посоветовали есть, подорожал на 30 процентов».

Карен Карапетян на это ответил: «Те действия, которые вызывают подорожание по причине наших шагов, я объяснил. То, что происходит на рынке: масло и прочее, это реакция рынка. Все, что происходит с маслом у нас, происходит и во всех странах мира».

Продолжая тему, Никол Пашинян обратился к правительству с вопросом в стиле телеигры «Кто хочет стать миллионером?». После призыва депутата-республиканца Хосрова Арутюняна к бедным - есть картофель, и этот товар также подорожал. «Что же в этом случае есть бедным: зелень, которая, по данным Национальной статистической службы подешевела на 48,5%, или чеснок, который подешевел на 22,2%?» - спросил Пашинян.

На этот вопрос ответил вице-премьер Ваче Габриелян: «Я думаю, что наше население выберет продукты, обеспечивающие более высокую калорийность и соответствующие его бюджету».

Кстати, сегодня Карен Карапетян затронул также судьбу железной дороги Иран-Армения. Ее строительство было одним из ключевых предвыборных обещаний Сержа Саргсяна еще в 2008 году. Однако до сих пор нет даже сметы строительства этой железной дороги.

«Будет железная дорога построена или нет, очень сильно зависит от тех товарных потоков, которые возможно осуществить по этой дороге. Я считаю, что строительство железной дороги не является самоцелью, особенно когда объемы перевозок могут быть недостаточными, и проект не сможет покрыть себя. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса тогда, когда активизируем этот рынок», - сказал глава правительства.