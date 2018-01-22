Минобороны Карабаха сообщили об ударах двух азербайджанских беспилотников по армянским позициям

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило накануне о двух ударах, нанесенных в минувшую субботу двумя азербайджанскими беспилотниками по армянским позициям.

«Игнорируя обязательства, взятые в ходе встречи, состоявшейся в Кракове при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которых содержится призыв к сторонам принять меры по укреплению доверия, противник 20 января примерно в 14:50 по местному времени совершил очередную провокацию на северном направлении линии соприкосновения, сбросив на армянские позиции минометную мину из беспилотника», - говорится в одном из сообщений, размещенном на сайте карабахского военного ведомства.

В еще одном сообщении Минобороны Карабаха сообщило, что Азербайджан сбросил с беспилотного летательного аппарата по армянским позициям в Карабахе кустарную взрывчатку.

«Выяснилось, что на смежном участке азербайджанские ВС использовали еще один ударный БПЛА, но на этот раз вместо мины применив ручную гранату в обычном стакане», - в частности, сказано в сообщении.

«Абсурдно, что заявляющий о четырехмиллиардном военном бюджете Азербайджан использует в XXI веке кустарно изготовленное «военно-техническое» средство, которое еще в XX столетии использовали афганские моджахеды, а также террористы «Исламского государства»», - также отмечается в сообщении Минобороны Карабаха.

В результате обоих ударов Армия обороны Нагорного Карабаха потерь не понесла, говорится в сообщениях.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана опровергает эти сообщения, заявляя, что эта информация «не имеет никакого основания и ложная».

«Армянские СМИ распространили подобную дезинформацию сразу после того, как мы сообщили об обстреле со стороны врага азербайджанских сел. Сообщаем, что азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня на линии фронта. Если бы, как утверждает противник, нами были предприняты подобные действия, то армянские войска понесли бы большие потери», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Напомним, после состоявшейся 18 января в Кракове встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что «министры иностранных дел выразили принципиальное согласие относительно переработанного документа сопредседателей, касающегося расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее привести документ к окончательному виду».