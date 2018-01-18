Главы МИД Армении и Азербайджана достигли принципиальной договоренности по вопросу расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ

Сегодня в Кракове по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в формате тет-а-тет.

«На встрече продолжились начавшиеся в декабре прошлого года обсуждения о путях реализации соглашений, достигнутых лидерами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Министр Налбандян призвал своего азербайджанского коллегу следовать призывам сопредседателей к неукоснительному соблюдению соглашений о прекращении огня, выполнить ранее достигнутые договоренности, подтвердить приверженность предложенным сопредседателями принципам урегулирования конфликта, что может проложить путь для продвижения переговорного процесса.

В соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в Женеве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана совместно с сопредседателями обсудили осуществление дополнительных шагов по снижению напряженности в зоне конфликта и возможности активизации переговорного процесса.

Была достигнута принципиальная договоренность о реализации договоренности о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в сообщении МИД Армении.

Также сообщается, что по итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.