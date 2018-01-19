Сопредседатели МГ ОБСЕ в начале февраля посетят регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) выступили с заявлением по итогам вчерашней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, в польском городе Краков.

В заявлении, в частности, отмечается, что министры и посредники обсудили шаги в направлении реализации достигнутых на предыдущих саммитах договоренностей, нацеленных на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Министры иностранных дел выразили принципиальное согласие относительно переработанного документа сопредседателей, касающегося расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее привести документ к окончательному виду», - заявляют сопредседатели.

На встрече стороны обменялись мнениями по чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, находящихся на столе переговоров. Министры и сопредседатели констатировали относительное спокойствие на линии соприкосновения, и сопредседатели призвали стороны сохранить эту позитивную тенденцию.

Сопредседатели также сообщили министрам, что хотят обсудить возможность осуществления миссии по оценке пострадавших от конфликта территорий. Подобная миссия была осуществлена в 2010 году.

Попов, Висконти и Шефер планируют в начале февраля посетить регион.