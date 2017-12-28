Водители автомобилей с правым рулем после праздников возобновят акции протеста

Водители автомобилей с правым рулем намерены после праздников провести акции протеста и обратиться к премьер-министру Карену Карапетяну.

В беседе с Радио Азатутюн член инициативы «Правый руль» Артур Хачатрян сказал, что сегодня Минтранс ответил на их предложения, однако ответ их не удовлетворяет, и они считают, что ведомство пытается до апреля затянуть этот процесс, а поэтому дальнейшие переговоры они считают бессмысленными

«Мы не ожидали, что будут предприняты такие дешевые попытки потянуть время. Но мы продумали свои действия на несколько шагов вперед и уже подготовили заявление, которое завтра представим в мэрию, чтобы с 7 января возобновить наши собрания и шествия. Представим до конца января, а дальше будет видно из того, какой ответ нам дадут за это время», - сказал Хачатрян.

Напомним, что правительство примерно две недели назад на едином сайте проектов правовых актов e-draft.am выставило на обсуждение пакет решений, в котором предлагается с 1 апреля 2018 года временно запретить импорт транспортных средств с правосторонним расположением руля. С 1 апреля, согласно проекту, эксплуатация уже ввезенных до этого праворульных автомобилей запрещена не будет, однако будет запрещена из перерегистрация, то есть автомобиль будет невозможно продать.

В Армении на данный момент насчитывается около 32 тысяч автомобилей с правым рулем. Правительство утверждает, что их эксплуатация опасна в условиях принятого в Армении правостороннего движения.

Инициатива «Правый руль» уже один раз, в конце прошлой недели, провела акцию протеста, после чего представителей инициативы принял министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, который пообещал, что передаст жалобы водителей премьер-министру Карену Карапетяну.

А два дня назад представители инициативы продолжили обсуждения с ответственными лицами соответствующих управлений Минтранса и представили свои предложения в письменной форме.

Сегодня министерство распространило заявление, в котором говорится, что некоторые представленные конструктивные предложения были приняты, проекты решений были отредактированы и представлены на обсуждение заинтересованных органов государственного управления. О каких предложениях идет речь, в ведомстве в ответ на запрос Радио Азатутюн не пояснили. Подробности не сообщили и представители инициативы «Правый руль».

Член инициативы Артур Хачатрян отметил, что они намерены отныне требовать отмены этого проекта от премьер-министра.

Водители жалуются, что министерство не обосновало свое утверждение о том, что автомобили с правым рулем угрожают безопасному дорожному движению, и требуют, в частности, отменить запрет на перерегистрацию, то есть фактический запрет на продажу этих автомобилей в стране, поскольку это, по их мнению, антиконституционно и противоречит из праву распоряжаться собственным имуществом. Это требование они представили и на встрече с чиновниками министерства.

«Когда этот пункт будет исключен из проекта, по части другого пункта мы готовы пойти на обсуждения. Также в нашем документе мы представили, почему этот пункт является необоснованным», - сказал член инициативы «Правый руль».