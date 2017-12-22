Инициатива «Правый руль»: «Ни одна причина принятия законопроекта для нас не приемлема»

Инициатива «Правый руль» сегодня собирается провести автошествие протеста из административного района Еревана Малатия-Себастия к площади Республики, где расположено здание Министерства транспорта, связи и информационных технологий.

Участники акции протестуют против запрета на ввоз автомобилей с правосторонним расположением руля.

В Министерстве транспорта Радио Азатутюн сообщили, что министр Ваан Мартиросян готов принять представителей инициативы.

Координатор инициативы «Правый руль» Геворк Ачемян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они ценят этот шаг министра и намерены встретиться с ним.

«Пойдем, выразим нашу точку зрения о том, что мы сделаем предложения только в том случае, если проект будет отозван, после этого мы уже сделаем наше предложение, а они сделают свое», - сказал Ачемян.

Напомним, что правительство на едином сайте проектов правовых актов e-draft.am выставило на обсуждение пакет решений, в котором предлагается с 1 апреля 2018 года временно запретить импорт транспортных средств с правосторонним расположением руля, а в дальнейшем также их эксплуатацию в Армении, разрешить эксплуатацию уже ввезенных до 1 апреля 2018 года транспортных средств, «однако ограничить их перерегистрацию».

Геворк Ачемян сказал, что сегодня они потребуют полного отзыва проекта, другой вопрос они обсуждать не намерены.

«После этого Министерство транспорта и связи сформирует комиссию или группу экспертов, а мы привлечем наших экспертов, подумаем, что более разумное можно придумать, потому что ни одна причина принятия законопроекта для нас не приемлема абсолютно», - сказал Ачемян.