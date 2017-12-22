Министр транспорта: «Я не камикадзе, чтобы садиться в автомобиль с правым рулем»

На встрече с представителями инициативы «Правый руль», организовавшими сегодня в Ереване автошествие протеста против запрета на ввоз в страну и эксплуатацию автомобилей с правосторонним размещением руля, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян заявил, что для них импорт и эксплуатация автомобилей с правым рулем однозначно неприемлемы, поскольку эти автомобили угрожают безопасности дорожного движения.

Один из участников акции протеста предложил прокатить министра в своей праворульной машине по городу, чтобы тот убедился, что эти автомобили безопасны. Однако Мартиросян заявил: «Я не камикадзе, чтобы садиться в машину с правым рулем».

«Кто за Вами гнался, или кто гнался за министерством? Подождали бы, провели бы изучение, чтобы наше обсуждение было более предметным», - сказал один протестующих.

Представители инициативы потребовали отозвать проект решений, сформировать комиссию и поставить вопрос на обсуждение, а министр призвал протестующих представить свои предложения прямо сейчас.

Водители автомобилей с правым рулем обратили особое внимание на тот пункт, по которому с апреля 2018 года будет запрещена перерегистрация автомобилей. Это означает, что водители автомобилей с правым рулем уже не смогут их продать. Это, по их словам, антиконституционно и препятствует их праву на полноценное распоряжение имуществом.

Министр пообещал это и ряд других предложений завтра представить премьер-министру, а до этого призвал не проводить акции протеста.

Напомним, что правительство на едином сайте проектов правовых актов e-draft.am выставило на обсуждение пакет решений, в котором предлагается с 1 апреля 2018 года временно запретить импорт транспортных средств с правосторонним расположением руля, а в дальнейшем также их эксплуатацию в Армении, разрешить эксплуатацию уже ввезенных до 1 апреля 2018 года транспортных средств, «однако ограничить их перерегистрацию».

Водители отмечают, что министерство не обосновало утверждение о том, что автомобили с правым рулем угрожают безопасности дорожного движения.

Правительство в качестве обоснования приводит следующее: эксплуатация в Армении праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, поскольку в случае правостороннего движения водитель такого транспортного средства имеет ограниченную видимость. «В частности, при начале движения транспортного средства с остановки или места парковки, перестроении полосы движения, изменении направления движения, совершении обгона и в других случаях», - отмечается в обосновании этого проекта.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн министр Ваан Мартиросян сказал, что необязательно представлять статистику: «Мы все видим, что это является нарушением правил безопасности. Государство в свое время избрало правостороннее движение, так и нужно продолжать».

На вопрос, являются ли камикадзе те 30 тысяч человек, которые садятся в автомобили с правым рулем, министр ответил: «Я так считаю. У каждого может быть свое мнение».

Координатор инициативы «Правый руль» Геворк Ачемян после встречи с министром в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они будут ждать ответа на свои предложения и во вторник придут в министерство.

«В 11:00 мы должны прийти в министерство, встретиться с начальником управления, с несколькими их экспертами, мы с нашими представителями принесем наши письменные предложения, там же их и обсудим, а они принесут свои предложения», - сказал Ачемян.

Что касается запрета на ввоз, то министр отказался пересмотреть это положение, но, по словам координатора инициативы, этот вопрос также останется в их повестке дня.

«Призываю всех диллеров и диллерские компании, которые импортируют автомобили с правым рулем, присоединиться к борьбе, если они хотят сделать свой голос более слышимым, пусть примкнут к движению «Правый руль»», - сказал Ачемян.

Автошествие протеста инициативы «Правый руль» сегодня стартовало в ереванском административном районе Малатия-Себастия. Участники автошествия примерно на 60 праворульных автомобилях направились к площади Республики, где расположено здание Минтранса.

Координатор инициативы сказал, что в ближайшее время они проведут новые акции протеста.