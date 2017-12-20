Посол РФ призывает не относиться серьезно к критике, звучащей на российских телеканалах в адрес Армении

Посол РФ в Армении Иван Волынкин сегодня в Гюмри призвал серьезно не относиться к критике и обвинениям, звучавшим на российских федеральных телеканалах в адрес Армении до и после подписания ею Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.

«Я должен сказать, что вы неправильно интерпретируете этот вопрос, не российские телеканалы критиковали, а критиковали отдельные лица, которые не имеют никакого отношения к Армении и армяно-российским отношениям», - в беседе с Радио Азатутюн отметил посол.

Накануне подписания нового соглашения Армения-ЕС ведущая программы «Прогнозы» в эфире курируемого Министерством обороны России телеканала «Звезда» заявила, что «Ассоциация с Евросоюзом - это не единственное, что Армения делает, как Украина» и что «Ереван также героизирует пособников фашизма». Затем он сравнила армянского государственного и военного деятеля Гарегина Нжде с идеологом украинского национализма Степаном Бандерой, а эмблему правящей Республиканской партии Армении с символикой нацистской Германии. Два дня спустя, однако, в письме послу Армении в РФ телеканал официально принес извинения за допущенную ошибку.

А после подписания соглашения в одном из выпусков программы «Место встречи» на российском телеканале НТВ российские комментаторы и политологи, касаясь соглашения Армения-Евросоюз, озвучили оскорбительные комментарии в адрес Армении, сравнив страну с замужней женщиной, которая решила закрутить роман с другим мужчиной. Причем, Армения, являющаяся «женой России», якобы пытается уйти от России к Евросоюзу.

«Это люди, которые являются экспертами, политологами, но они занимаются, так сказать, другими вопросами, а армяно-российские отношения не являются их специализацией, - отметил посол. - Например, я бы не стал комментировать работу слесаря и токаря, потому что я ничего об этом не знаю и не понимаю. А то, что они комментировали, это не их компетенция, и не нужно относиться к этому серьезно».

Российское присутствие в Гюмри сегодня пополнилось еще одним учреждением: был открыт Российский центр науки и культуры. В Ереване аналогичный центр действует уже в течение 8 лет. Учитывая, что в Гюмри есть русскоязычное население, было решено открыть подобный центр и во втором по величине городе Армении. По словам посла Волынкина, центр предназначен не только для россиян, работающих на дислоцированной в Гюмри российской военной базе, но и для жителей города.

«Русский язык здесь для многих, можно сказать, родной язык. Многие были воспитаны на русской культуре, на русском языке, на русских классиках. Именно поэтому он [русский язык] востребован, и изучать его необходимо. Овладеть им легче, чем другими языками, поскольку менталитет наших народов очень схож», - сказал Волынкин.

В российском центре уже есть действующий класс. Рисунки посещающих его детей в основном основаны на русских мотивах. Трех богатырей в шутку сравнили с губернатором Ширакской области, мэром Гюмри и консулом России.

В целом 72 российских центра науки и культуры действуют в 62 странах мира, из низ два - уже в Армении.