Шармазанов: «Это нелепые, невежественные оценки, которые не исходят из отношений наших народов»

Заместитель председателя Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов назвал «нелепыми и невежественными оценками» негативные комментарии, звучащие в эти дни в программах российских федеральных телеканалов в связи с подписанием между Арменией и Евросоюзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Это нелепые, невежественные оценки, которые не исходят из дружественных союзнических отношений наших народов. И я не считаю правильным, чтобы заместитель председателя Национального собрания моего государства или какое-либо другое должностное лицо моего государства комментировало каких-то политологов или политических деятелей неизвестного происхождения», - на брифинге в четверг вечером в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил Шармазанов.

«Есть официальная позиция России, уважаемый посол Российской Федерации Иван Волынкин дал очень ясную, взвешенную оценку соглашению, подписанному между Республикой Армения и Европейским союзом, отметив, что это суверенное решение Республики Армения. Более того, до этого г-жа Захарова, которая является официальным представителем Министерства иностранных дел РФ, отметила, цитирую, что «они с уважением относятся к суверенному решению Республики Армения». О чем речь?» - подчеркнул пресс-секретарь РПА.

«Я государственный муж, я представитель руководящего органа правящей партии, и здесь я представляю мнение правящей партии, я комментирую официальные заявления. Там кто-то неизвестного происхождения что-то сказал, и в Армении многие много чего говорят, и что я должен сидеть и комментировать это? В этом смысле, если будут оценки конкретных государственных и политических кругов, я прокомментирую. А подобные невежественные, глупые оценки у меня нет желания комментировать, и нет нужды тратить наше время на подобные глупости», - сказал Эдуард Шармазанов.