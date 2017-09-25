Министр образования России утверждает, что московская школа имени братьев Лазарян продолжит действовать

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян не знал, что в учебнике русского языка для второго класса чернокожий человек представлен словом «негр» и изображен в виде полуголой женщины, прикрытой листьями.

Узнав об этом сегодня от журналистов, министр удивился и даже поделился своим удивлением с прибывшей с официальным визитом в Армению российской коллегой, заявив, что это «непростительная ошибка».

На днях эта картинка из учебника была распространена в интернете и вызвала большую волну критики. Между тем, соавтор учебника, председатель Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы Лилия Баласанян не видит в подобной формулировке пропаганды дискриминации. Изображение и название «негр», по ее словам, всего лишь ошибка, а виновными в возникшем переполохе являются журналисты.

«Я очень благодарна вам за то, что вы нашли эту ошибку. Считайте это ошибкой, но не думайте, что я шовинистка. Если я шовинистка, то только для армянского народа, все армянское для меня доходит до шовинизма. Как хорошо, что в этой книге вы нашли только это. И мы немедленно это изменим», - сказала она.

Баласанян не знала, когда картинка с подобным описанием оказалась в учебнике, но пообещала, что в новом издании ее не будет. Лилия Баласанян также подчеркнула, что до сих пор существование этой картинки никого не тревожило. «Наши российские коллеги сказали, что в этом никто ничего плохого не видит», - сказала она.

Автор учебников по русскому языку является одним из тех специалистов, которые сегодня выступили в присутствии министра образования России Ольги Васильевой и отметили важность повышения качества преподавания русского языка в Армении и взаимного сотрудничества.

В Педагогическом университете имени Хачатура Абовяна российского чиновника встретили с армянскими кочари и шурджпаром, а внутри ее ждал духовой оркестр.

Радио Азатутюн поинтересовалось у министра образования РФ, достоверна ли новость о том, что оптимизации подвергнется московская школа N 2042 имени братьев Лазаревых (Лазарян) с углубленным изучением восточных языков (бывшая Лазаревская семинария, основанная в 19-ом веке), в которой половина учащихся – армянские дети.

Напомним, в конце недели Левон Мкртчян сообщил Радио Азатутюн, что подобная опасность существует и что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита российского коллеги в Армению.

«Нет, ничего подобного нет, - сказала Васильева. – Школа и в Санкт-Петербурге, и в Москве продолжит работать. Дело в том, что каждую новость нужно проверять. Повторяю, школа работает и продолжит работать в рамках нашего достигнутого ранее соглашения».

На вопросы российскому министру было отведено очень мало времени, в повестке дня брифинг для журналистов запланирован не был, так что Радио Азатутюн смогло задать Васильевой лишь один вопрос: как она прокомментирует заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что Армения должна предоставить русскому языку официальный статус?

«Дело в том, что я, как министр образования в России, здесь осуществляю свои конкретные функции, связанные со сферой образования и науки. Позвольте сказать, что это совершенно иная тема. Цель моего визита – углубить сотрудничество в сфере образования и науки», - ответила Ольга Васильева.

Министру образования РФ сегодня было присвоено звание почетного доктора Педагогического университета Армении. Хотя в этот университет Ольга Васильева не внесла никакой вклад, однако она внесла большой вклад в дело развития науки – так прокомментировал присуждение Васильевой звания почетного доктора ректор Педагогического университета Рубен Мирзаханян.