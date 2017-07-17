Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы армянские водительские права могли быть признаны на территории России.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС, напоминая, что с 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. При этом в пятницу, 14 июля, Госдума приняла закон, которым вводится право граждан ряда стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений.

Сегодня на встрече с председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном, поднявшим этот вопрос, Володин, в частности, сказал: «Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона [принятого 14 июля] будет охватывать автоматически и Республику Армения».

По мнению Баблояна, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане стран, где русский язык закреплен как официальный (а это, фактически, все страны ЕАЭС за исключением Армении), получили право работать в РФ водителями с национальными правами, «граждане Армении фактически остались за бортом».

«Когда мы обсуждали этот вопрос, мы подчеркивали, что эта норма действует в отношении только тех стран, где это [официальный статус русского языка] зафиксировано в конституции, зафиксировано в законодательстве», - пояснил, в свою очередь, Володин.

С 1 июня в России вступил в силу новый закон о разрешении на управление транспортным средством. Вследствие действия нового закона большинство работающих в России водителей из Армении потеряли работу, многие из них вернулись на родину. Проблема в том, что в России отныне запрещено заключать трудовые договоры с иностранными гражданами.