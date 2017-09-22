Министр: Премьер не говорил: создайте концепцию русского языка

Премьер-министр не давал поручение разработать отдельную концепцию преподавания русского языка. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил министр образования и науки Левон Мкртчян. Он отметил, что Карен Карапетян лишь поручил повысить качество преподавания иностранных языков, а министерство, будучи ответственным за политику в данной сфере, разработало две отдельные концепции.

В концепции преподавания русского языка, опубликованной 11 сентября на едином портале проектов правовых актов, отмечается, что она была разработана по поручению премьер-министра, между тем, вчера Карен Карапетян заявил, что он подобного поручения не давал.

«Премьер-министр не говорил: создайте концепцию русского языка, - сказал Левон Мкртчян. - Поручение премьер-министра состояло в том, чтобы внести качественные изменения в методику преподавания иностранного языка. Русский - это иностранный язык? Если мы разработали концепцию английского, французского, немецкого языков, разве мы не должны разработать и концепцию русского языка?»

Министр образования отметил, что в результате начавшейся еще в декабре работы было выделено две концепции: русского языка и языков на латинице - английского, французского и немецкого.

То, что русский отделен от других, является лишь вопросом принадлежности к разным языковым семьям, никаких привилегий для русского языка нет, заверил министр. «Единственным государственным языком Республики Армения является и останется армянский язык, потому что мы независимая, суверенная страна. Это аксиоматическая истина. Все остальные языки - это иностранные языки. Размещенный на сайте блок наших концепций фиксирует, что статус русского языка – это статус иностранного языка. Все остальное, по моему глубочайшему убеждению, является фальшивой политической повесткой дня».

В концепции преподавания русского языка говорится, что «обучение русскому языку в Армении является одной из важнейших задач», в качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».

«Русский язык является наиболее распространенным иностранным языком в Армении», - сказал министр и добавил, что после вступления в Евразийский экономический союз его знание действительно важно.

«Русский язык является рабочим языком СНГ и Евразийского экономического союза, вся наша база естественных наук, литература, сегодня существует полностью на русском языке, поле сотрудничества большей части нашего научного и военно-промышленного комплекса, научных учреждений – это русский язык. На Amazon учебник по физике или правоведению - я говорю это по своему личному опыту - на английском стоит 100 долларов, а перевод той же книги на русский стоит 10 долларов», - добавил министр.

Армянские школьники изучают русский язык со 2-го класса, а после утверждения концепции к нему добавится также английский. По словам представляющего АРФ «Дашнакцутюн» министра, он не понимает причины общественного беспокойства.

На напоминание о том, что два месяца назад председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил властям Армении законодательно закрепить официальный статус русского языка, чтобы армянские водительские удостоверения могли быть признаны на территории России.

«Если у нас есть закон о защите армяноведческих предметов, мы должны доверять нашим законам, нашему государству и не бояться. И когда какой-то второстепенный или третьестепенный иностранный чиновник что-то говорит, это не должно вызывать в Армении ажиотаж, потому что мы уже 25 лет являемся независимой страной», - ответил Левон Мкртчян.

На днях член Совета старейшин Еревана Анаит Бахшян сигнализировала о том, что в России оптимизируется московская школа N 2042 имени братьев Лазаревых (Лазарян) с углубленным изучением восточных языков - бывшая Лазаревская семинария, основанная в 19-ом веке. В ней половина учащихся – армяне.

На это замечание министр ответил, что в начале следующей недели Армению посетит министр образования России, ему, во-первых, выразят благодарность за сохранение школы и обсудят вопрос ее дальнейшей судьбы. «Сегодня это действующая школа. Что опасность есть – это возможно. Поэтому одним из пунктов этого визита будет данный вопрос».