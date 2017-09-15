Секретарь фракции «Елк»: Недопустимо, чтобы Серж Саргсян продолжал управлять страной

Хотя в правящей Республиканской партии Армении (РПА) заверяют, что до сих пор не обсуждали вопрос о том, кто станет премьер-министром Армении, когда страна полностью перейдет к парламентской системе правления и Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента, однако ряд депутатов-республиканцев заявляют, что не видят лучшего премьер-министра, чем Серж Саргсян.

По мнению оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход»), это приведет Армению к еще большему упадку, однако о выходе на уличную борьбу против кандидатуры Сержа Саргсяна «Елк» пока не говорит.

«Естественно, недопустимо, чтобы Серж Саргсян продолжал управлять страной. Потому что мы тем самым идем на пути Азербайджана, по пути всех стран Евразийского экономического союза, это называется тоталитарной системой», - в беседе с Радио Азатутюн заявил секретарь фракции «Елк» Геворк Горгисян.

«Акоп Акопян дал очень интересное интервью, он сказал: если Серж Саргсян захочет стать премьер-министром, Республиканская партия примет решение, и он им станет. Что это означает? Что все решает один человек. Когда судьба страны зависит от одного человека, это плохая ситуация для страны, - подчеркнул он и продолжил: - Республиканская партия была создана на идеях независимости, на идеологии Нжде, а теперь говорящие об идеологии независимости ведут страну к тоталитаризму - тому, против чего боролись создавшие Республиканскую партию. Третий срок правления Сержа Саргсяна противоречит фундаментальным идеям республиканцев».

«Это просто недопустимо. Армения после этого в глазах всего мира будет стоять на одной плоскости с такими странами, как Туркменистан, Азербайджан, Беларусь, и мы во всех сферах – прав человека, свободы прессы - будем иметь упадок. Это может стать лишь началом этого упадка», - сказал оппозиционный депутат.

На напоминание о том, что именно он выразил мнение, что по большому счету нет никакой разницы, кого выдвинет Республиканская партия на должность премьер-министра, Горгисян ответил: «Естественно, я сам сказал это и не отрицаю этого, потому что даже если Серж Саргсян будет осуществлять теневое управление, это тоже недопустимо. Но когда мы смотрим шире, до тех пор пока у власти Республиканская партия, да, это не имеет значения, потому что все равно решения будет принимать один человек, и судьба страны, то, куда пойдет страна, по какому пути пойдет, будет решать один человек, и это очень плохая ситуация, которую мы сейчас имеем».

На вопрос о том, будут ли они бороться конкретно против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера, Геворк Горгисян ответил: «Скажу так: мы на выборах боролись именно против этого - чтобы Серж Саргсян не продолжал управлять страной. Это пройденный этап, следующий этап будет через пять лет, на следующих выборах. Если до этого появится требование народа, волна общественного протеста, «Елк» не сможет остаться безучастным, и у «Елк» есть легитимное право возглавить этот протест. Если он будет».

«Придет время, и мы решим, что и как делать, как измерять, это будут наши внутренние обсуждения, наше решение», - отметил секретарь фракции «Елк».

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