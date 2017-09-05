На самом деле, не важно, кто станет премьер-министром в 2018 году – Горгисян

Блок «Елк» («Выход») заявляет, что не обуславливает свою политику отдельными лицами. «Если сегодня мы потребуем отставки Сержа Саргсяна, что изменится?» - заявил член парламентской фракции блока «Елк» Геворг Горгисян.

По словам оппозиционного депутата, пока люди с новым видением не возьмут на себя руководство страной, никаких серьезных изменений от властей «Елк» ожидать не может.

«В том же 2018 году мы знаем, что будет, так сказать, выбор нового премьер-министра, трансформация власти, и там тоже, на самом деле, неважно, кто станет премьер-министром. Если Республиканская партия сформировала власть, а Республиканскую партию возглавляет Серж Саргсян, то кто бы ни был премьер-министром, страна будет двигаться согласно видению и пути, начертанному Республиканской партией и Сержем Саргсяном. Поэтому, кто конкретно будет исполнителем этой программы, не важно, поскольку пока в стране не произошла глобальная смена власти с новой системой ценностей, пока не пришли в руководство страны люди с новым видением, мы не можем ожидать каких-либо серьезных изменений от этой власти», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Геворг Горгисян.

По словам оппозиционного депутата, на следующих выборах блоку «Елк» удастся зафиксировать более серьезные результаты.

«Несколько месяцев назад у граждан была возможность, в частности, делегировать блоку «Елк» это бремя. На этот раз не получилось, но, быть может, через пять лет, когда все ожидания от Республиканской партии у народа исчезнут, и мы нашей предстоящей работой покажем, на что мы способны, и как мы представляем будущее Армении, я уверен, что на следующих выборах мы сможем добиться более серьезных результатов, благодаря нашей работе, и также не исключается смена власти», - заявил Горгисян.

Напомним, что в апреле 2018 года заканчивается президентский срок Сержа Саргсяна, после чего правительство должно уйти в отставку и должно быть сформировано новое правительство.