В РПА нет неопределенности в вопросе будущего премьера – Галуст Саакян

Внутри правящей партии нет неопределенности насчет того, кто станет премьер-министром после завершения президентского срока Сержа Саргсяна в апреле 2018 года.

Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн сегодня высказал зампредседателя Республиканской партии Армении Галуст Саакян.

«Просто этот вопрос пока не обсуждается», - отметил он.

Одновременно, Саакян напомнил, что именно он дал старт обсуждениям данного вопроса, когда заявил прессе, что дальнейшее управление страной необходимо передать действующему президенту, который также является председателям РПА.

«То есть, это не коалиционное решение, а так считаю я», - пояснил зампред правящей партии.

Галуст Саакян подтвердил, что он будет настаивать на том, чтобы Серж Саргсян взял на себя управление страной по истечении своего президентского срока. Тем не менее, он не уточнил, означает ли это, что Серж Саргсян обязательно станет премьер-министром, который, согласно обновленной Конституции, является самой сильной политической фигурой страны.

«Я думаю, что самой сильной фигурой будет Национальное собрание. Не личность, а Национальное собрание в целом, потому что премьер-министра можно будет менять каждые шесть или даже три месяца», - подчеркнул бывший спикер парламента Галуст Саакян.

«Кто-то говорит, что [Серж Саргсян] может стать премьер-министром, другой спрашивает меня: а как насчет сегодняшнего премьер-министра? Сегодняшний премьер-министр работает вместе с Сержем Саргсяном. Я считаю, что сегодняшний премьер-министр проделал довольно серьезную работу, и считаю, что в плане экономических программ свои подходы он продемонстрирует для будущего. Вопрос касается управления страной, а самым большим оружием управления страной является политика», - заявил высокопоставленный представитель РПА.

По словам Саакяна, когда республиканцы решат этот вопрос, будут предприняты соответствующие меры. Он также напомнил, что РПА имеет большинство в парламенте и может провести на должность премьера того кандидата, которого выдвинет.

Отметим, что перед изменением Конституции в 2015 году Серж Саргсян неоднократно заявлял о том, что у него нет намерений оставаться у руля власти после завершения его президентского срока в апреле 2018 года. В своих последующих заявлениях, однако, действующий глава государства был менее категоричен в данном вопросе. Ряд членов правящей партии уже высказывались о том, что Серж Саргсян, если сам того захочет, может стать премьер-министром в 2018 году. В частности, с таким заявлением во вторник выступил депутат от РПА Акоп Акопян. Часть армянской оппозиции, однако, заявляет, что такое развитие событий для нее является неприемлемым.