Посол РФ не комментирует резкую реакцию Путина на поставки оружия Киеву и не говорит о продаже российского оружия Баку

Посол России в Армении отказывается комментировать, как так получается, что, с одной стороны, президент России критикует США за продажу оружия Украине, заявляя, что поставки оружия в зону конфликта усугубляют ситуацию, но, в то же время, Россия продолжает широкомасштабные поставки наступательного вооружения в Азербайджан, которое Баку использовал во время апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе.

Сегодня на брифинге с журналистами Иван Волынкин пытался избежать этого вопроса. Кстати, вчера президент России наградил его орденом Почета за большой вклад в осуществление внешней политики России.

«Я могу сказать одно: это, наверное, неэтично дипломату комментировать слова своего президента», - сказал Волинкин.

«У вас какие-то другие темы есть? Вы одно и то же, одно и то же из раза в раз, ну сколько можно об этом говорить. Тут все понятно, уже все руководители России высказались по этому вопросу. Мы поставляем оружие и Армении тоже», - добавил посол.

В ответ на уточняющий вопрос, продолжит ли Россия поставлять оружие Азербайджану после этого заявления Путина, Волынкин сказал: «Боже, ну что вы ко мне... Я сказал же, на эту тему мы с вами говорить не будем. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я вам объяснил, что комментировать выступление президента я не буду».

Неделю назад президент России Владимир Путин, коснувшись продажи американского оружия Украине, согласно российскому государственному информационному агентству ТАСС, заявил: «Это суверенное решение США кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы – поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию».

Эти слова Путина особенно примечательны на фоне непрекращающихся поставок российского оружия в Азербайджан. В июне и июле стало известно, что Россия поставила Азербайджану противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и около 200 ракет для тяжелых огнеметных системТОС-1А «Солнцепек».

По данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2011-2016 гг. Азербайджан приобрел в 20 раз больше оружия, чем Армения. Большую часть этого оружия Баку приобрел именно у России, в результате чего Азербайджан входит в пятерку стран с самым большим спросом на российское вооружение. На Азербайджан приходится 4% от общего объема российского военного экспорта.

В прошлом году спустя всего два дня после завершения четырехдневной апрельской войны, принимая в Ереване премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что поставляемое Баку российское оружие применяется против армянских мирных населенных пунктов.

На следующий день после того, как прозвучало заявление Путина, 6 сентября, по просьбе журналистов комментируя слова президента России, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян сначала напомнил неоднократно звучавшие объяснения официальной Москвы о том, что если они не будут поставлять вооружение Азербайджану, то это сделают другие государства. Затем Кочарян выступил с предложением, заявив, что три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют необходимый потенциал для того, чтобы наложить общее эмбарго на поставки вооружения в зоны конфликта, в частности в Нагорный Карабах.

Ранее, в июле этого года, на пресс-конференции глава постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян заявил, что объяснения российской стороны по поводу продолжающихся поставок оружия в Азербайджан не выдерживают критики и не являются убедительными.

Однако вернемся к сегодняшнему брифингу посла России. На вопрос, как официальная Москва относится к армяно-китайскому сотрудничеству в военной сфере, посол ответил: «Это суверенное право Армении - развивать сотрудничество с тем, с кем она хочет. Армения и Россия дружат, дружить нельзя против кого-то. Дружить можно… это от сердца идет, а против кого-то – это уже не дружба».

Волынкин также прокомментировал инициативу блока «Елк» о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказав: «Если они [блок «Елк»] хотят инициативу выдвинуть, пожалуйста, никто им не мешает. Другой вопрос – насколько это нужно для Армении. И я думаю, что большинство армянского населения не согласно с этой инициативой, потому что они видят очевидные преимущества того, что Армения находится в Евразийском экономическом союзе».