Объяснения Москвы о поставках оружия в Азербайджан не выдерживают критики – Ашотян

Объяснения российской стороны по поводу продолжающихся поставок оружия в Азербайджан не выдерживают критики и не являются убедительными. Такое заявления накануне на пресс-конференции в Ереване сделал глава постоянной комиссии Национального собрания по внешним отношениям, заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

Примечательно, что Ашотян сделал такое заявления после того, как в составе делегации парламента Армении во главе со спикером Ара Баблояном ранее на этой неделе он посетил Москву.

«В официальных и неофициальных контактах с нашими российскими партнерами наиболее острым вопросом повести двусторонних отношений остаются продолжающиеся поставки российского вооружения в Азербайджан», - заявил Армен Ашотян.

Он подчеркнул, что аргументы российской стороны о том, что это чисто экономические сделки или же возможность контролировать военный потенциал Азербайджана и поддерживать региональную стабильность, «конечно, на наш взгляд, не выдерживают критики».

«Наше стратегическое партнерство [с Россией], стратегические союзнические отношения не подразумевают 100-процентное совпадение внешнеполитических повесток… Ни с одной страной, кроме Нагорно-Карабахской Республики, у Армении нет абсолютного совпадения внешнеполитической повестки. Это очевидная истина», - в частности, отметил зампредседателя РПА.