В прошлом году Россия продолжала поставлять Азербайджану наступательное вооружение

Наряду с информацией о гибели на линии соприкосновения четырех армянских солдат и очередной эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта стало известно, что Россия, считающаяся союзником Армении, в прошлом году продолжала поставлять Азербайджану тяжелое наступательное вооружение.

По данным Регистра обычных вооружений ООН, в 2016 году Россия поставила Азербайджану 6 единиц артиллерийских установок крупного калибра. Согласно тому же источнику, в прошлом году Россия поставила вооружение и в Армению - 300 единиц переносных зенитно-ракетных комплексов.

Факт в том, что даже после апрельской войны прошлого года стратегический союзник Армении продолжил вооружать Баку, находящийся в состоянии войны с Ереваном.

По словам руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, этот факт говорит по себе говорит о том, как в Москве относятся к своим союзническим обязательствам, в частности, в рамках ОДКБ. Как известно, стратегическое партнерство с Россией и ОДКБ власти Армении считаютключевыми элементами обеспечения национальной безопасности страны.

«Почему мы можем критиковать Россию и выдвигать требования? Только по одной причине. В конце концов, Россия может сказать и говорит: «мы руководствуемся нашими интересами, это для нас большой бизнес». Но мы имеем право жаловаться. Почему? Потому что мы являемся членом ОДКБ. Это означает, что государства-члены берут на себя обязательства по отношению друг к другу в той же системе безопасности. Мы также имеем обязательства перед Россией», - в беседе с Радио Азатутюн сказал аналитик. Он подчеркнул, что большая часть вооружения, которое Азербайджан использовал против армянской стороны, является российским.

В прошлом году спустя всего два дня после завершения четырехдневной апрельской войны, принимая в Ереване премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что поставляемое Баку российское оружие применяется против армянских мирных жителей.

«Была предпринята попытка провести широкомасштабную операцию с использованием всего спектра вооружений, имеющихся в арсенале Азербайджана. Прискорбно, но это вооружение было использовано и против мирного населения - погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям солдат Армии обороны, эта попытка сорвалась. Уверен, что Вы знаете, что в Армении вызвал большой резонанс тот факт, что азербайджанцы в полную силу использовали те вооружения, которые они приобрели за последнее время в России»,- обращаясь к Медведеву, сказал Саргсян.

По данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2011-2016 гг. Азербайджан приобрел в 20 раз больше оружия, чем Армения. Большую часть этого оружия Баку приобрел именно у России, в результате чего Азербайджан входит в пятерку стран с самым большим спросом на российское вооружение. На Азербайджан приходится 4% от общего объема российского военного экспорта.

Степан Григорян обратил внимание на то обстоятельство, что даже после апрельской войны Москва проигнорировала недовольство армянской стороны, выраженное на высшем уровне, по поводу поставок российского вооружения Азербайджану.

«Мы должны сделать один главный вывод: нужно обязательно диверсифицировать нашу безопасность. Не связывать ее лишь с одной силой, с одним государством. Работаете с Россией, очень хорошо, работайте. Но нужно в наших работах усилить акценты на сотрудничестве с НАТО, в сфере безопасности обязательно нужно работать с Ираном, и, почему бы и нет, с Китаем», - сказал эксперт.

Бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян сегодня в беседе с Радио Азатутюн, касаясь ситуации, сложившейся вокруг карабахской проблемы, выразил мнение, что армянская сторона в политическом плане проигрывает. «Потому что после каждого подобного удара Азербайджан вновь утверждает свою позицию о том, что Армения - агрессор, а Азербайджан имеет право любыми средствами изгнать агрессора с захваченных территорий», - сказал Меликян.