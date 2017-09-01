Спикер парламента Армении: «Вопрос премьер-министра мы обсудим в апреле»

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) обсудит вопрос премьер-министра в апреле будущего года. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

«Доживем до апреля месяца, изберем нашего премьер-министра – все вместе», - сказал Баблоян.

На вопрос Радио Азатутюн, проводятся ли обсуждения внутри РПА по вопросу кандидатуры премьера, спикер парламента ответил: «Этот вопрос будет обсуждаться в апреле».

На уточняющий вопрос, есть ли внутри правящей партии разные группы, поддерживающие разных кандидатов на должность премьера, Ара Баблоян, который также является членом Совета РПА, ответил: «Нет, Республиканская партия однородна, и у нее имеется всего одно мнение, которое будет сформировано в апреле».

Напомним, в апреле 2018 года истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, и в связи с переходом Армении от полупрезидентской к парламентской форме правления после этого правительство должно уйти в отставку и должно быть сформировано новое правительство во главе с премьер-министром уже в качестве главы государства.

На вопрос, не думает ли он, что будет поздно обсуждать вопрос премьер-министра в апреле, Баблоян ответил отрицательно.

До истечения срока президентских полномочий Сержа Саргсяна осталось чуть больше семи месяцев, однако глава РПА отказывается уточнить, намерен ли после апреля 2018 года занять должность премьер-министра.

В июле в интервью телеканалу «Армения» Саргсян вновь оставил ответ на этот вопрос неопределенным, подчеркнув, что «у кого большинство в парламенте, тот и выдвинет кандидатуру премьер-министра».

«Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще уйма времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс – выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера. Конечно, от личностей зависит многое, однако в Армении власть уже не строится вокруг личности, - сказал президент.

О том, что в случае перехода к парламентской системе правления он не станет претендовать на должность премьер-министра, Серж Саргсян заявил еще в апреле 2014 года, до конституционного референдума, прошедшего в декабре 2015 года. «Я не буду претендовать и на должность премьер-министра», - сказал тогда Серж Саргсян.

Однако спустя всего 10 месяцев после референдума в интервью Al Jazeera Саргсян уже не исключил такую возможность.

«Я считаю подобные разговоры преждевременными. Это сродни тому, если мы начнем говорить о приготовлении рыбы, в то время как она еще в воде. Хочу сказать, что в следующем году у нас пройдут парламентские выборы. И чтобы я мог рассматривать подобный вариант, наша партия должна, как минимум, получить на выборах очень хорошие голоса», - сказал Саргсян.

А в марте этого года он заявил, что не знает, в каком статусе будет участвовать в деле обеспечения безопасности страны. «Не знаю, какой это будет статус, но, точно, в каком-нибудь формате буду полезен», -сказал президент.

О своем желании работать на посту премьер-министра после апреля 2018 года более определенно высказался другой республиканец - нынешний премьер-министр Карен Карапетян. Правда, первый заместитель председателя РПА подчеркнул, что это станет возможно в том случае, если возглавляемое им правительство будет работать эффективно.

В первой половине года в СМИ было много публикаций о том, что в этом смысле есть даже противоречия между президентом Саргсяном и премьер-министром Карапетяном. В январе на встрече с журналистами Карен Карапетян попытался закрыть эту тему.

«Когда наступит 18-й год, тогда и поговорим. Буду я премьер-министром или не буду, Вас этот вопрос больше всего волнует в данный момент? Есть ясность, идем вперед. Если у меня не будет возможности, значит, не буду. Настроен ли я быть? Если мы будем эффективно работать, да, если работа будет эффективной и если на апрельских выборах Республиканская партия победит, - ответил премьер-министр, добавив: - Если учитывать все возможные интерпретации ответа на этот вопрос, то не следует отвечать на этот вопрос, потому что вы как угодно можете вырвать из текста какую-то часть и интерпретировать ее».