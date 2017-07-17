Серж Саргсян: «Я никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности»

Президент Армении Серж Саргсян никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера его деятельности. Об этом президент заявил вчера в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения», отвечая на вопрос, хочет ли он в 2018 году стать премьер-министром.

«Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще уйма времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс – выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера», - сказал Серж Саргсян.

По его словам, хотя от личностей зависит многое, однако в Армении власть уже не строится вокруг личности.

«Считаю, что это заслуга нашего народа. И думаю, что позитивное влияние этого наш народ увидел после выборов, когда впервые за всю историю люди не собрались и не сказали, что сейчас они будут делать революцию. Важно это», – отметил президент.