Очень трудно представить, что черный дым от пожара на «Наирите» является чистым и безопасным – эколог

Маловероятно ожидать, что на сгоревшем складе отходов завода «Наирит» был лишь этиноль. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявила председатель общественной организации «Во имя устойчивого развития» Карине Даниелян.

«Насколько я смогла понять из имеющихся материалов и международного опыта, сгорел склад отходов производства каучука. И ожидать, что там был лишь лак, маловероятно. Обычно бывают и другие вещества, и у нас нет информации о том, какие там еще были вещества», - сказала Даниелян.

По мнению эколога, Министерство охраны природы проверило содержание в воздухе в основном тех веществ, которые они всегда проверяют.

«Изучило концентрацию соединений серы и азота в воздухе и содержание азота в приземном слое воздуха. Слава Богу, если даже они и превысили допустимую концентрацию, то это превышение было незначительным. Это хорошо, но ограничиваться лишь этими исследованиями, на мой взгляд, неправильно. Просто это, похоже, уже выходит за пределы возможностей центра мониторинга министерства», - сказала Даниелян.

Для обеспечения безопасности, по мнению эколога, нужно провести гораздо более широкое исследование.

«По моему мнению, было бы правильно сотрудничать с лабораториями соответствующих научно-исследовательских институтов, университетов и провести более широкое исследование, исходя из точной информации о том, какие вещества находились на этом складе. Представить, что тот исходящий густой, черный дым, который мы видели, является полностью чистым и безопасным, очень трудно. Тем более, когда смотришь на международный опыт, в первую очередь этот черный дым говорит о том, что содержит в себе токсичные вещества. Может случиться так, что в нашем случае были другие вещества, этих токсичных веществ не было, но будет правильно дополнительно изучить, чтобы этот процесс не имел потом продолжения. Именно для обеспечения безопасности нужно провести более широкое исследование», - сказала эколог.

Напомним, днем 28 августа после полудня на недействующем заводе «Наирит» в четырех железобетонных баках, в которых хранился лак этиноль, возник пожар. В тот же день пожар был локализован. Жертв и пострадавших среди жителей не было. Однако при тушении пожара вследствие угара пострадали трое пожарных. Одному из пожарных первая медицинская помощь была оказана прямо на месте, двое других были доставлены в медицинский центр «Эребуни», а затем выписаны. Работы по тушению пожара на территории завода продолжались всю ночь. По положению на утро 29 августа, в трех из четырех железобетонных баков огонь был потушен, небольшой очаг пожара оставался лишь в одном баке.

Министерство охраны природы и Минздрав Армении сообщили, что на прилегающих к заводу территориях были взяты пробы воздуха для определения уровня загрязненности. Хотя некоторые компоненты превысили допустимые нормы, но они, согласно официальному сообщению, не представляют непосредственной опасности для здоровья граждан.

Отметим, что по факту пожара уголовное дело не возбуждено.