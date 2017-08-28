Пожар на территории завода «Наирит» локализован, ведутся работы по охлаждению

Пожар, вспыхнувший сегодня на территории уже семь лет простаивающего химзавода «Наирит», во второй половине дня был локализован.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, хотя опасности распространения огня нет, пожар полностью все еще не потушен. По словам специалистов, на месте пожара горит вещество лак-этиноль.

Директор Спасательной службы МЧС Мушег Казарян сообщил журналистам, что пожар вспыхнул вследствие взрыва. По его словам, на территории завода, не действующего с 2010 года, в тот момент людей не было. Как произошел взрыв, пока неизвестно.

«Никто не пострадал, раненых и погибших нет. Мы изолируем, проводим работы по охлаждению, чтобы огонь не распространился», - сказал он.

По словам главы службы, во время работ по пожаротушению трое пожарных угорели. Одному из них на месте была оказана медицинская помощь, а двое других были доставлены в медицинский центр «Эребуни», там им оказали медицинскую помощь, и они вернулись на место пожара и продолжили участвовать в работах по тушению пожара.

Ведутся также работы по охлаждению на территориях, прилегающих к месту пожара. По заверениям специалистов МЧС, нет необходимости эвакуировать жителей с прилегающей к заводу территории, поскольку горящее вещество не опасно для здоровья населения: «Дым не опасен для прилегающих территорий. Просто было бы правильно держать окна закрытыми, чтобы дым не попал в дома, чтобы не вдыхали его».

Начальник отдела радиационного, химического и биологического мониторинга МЧС Валерий Багеян также сообщил работающим на месте происшествия журналистам, что опасных выбросов при горении лака-этиноля не образуется. «Еще до обретения независимости, когда завод работал в нормальном режиме, эти отходы отсюда экспортировались. Они использовались, например, в Санкт-Петербурге при строительстве судов в качестве лака, чтобы вода не просачивалась».

Багеян также сказал, что одной из причин взрыва и пожара может быть самовозгорание, «поскольку под воздействием высокой температуры это вещество может самовозгораться».

Бывший директор «Наирита» Карен Исраелян сообщил Радио Азатутюн, что подобный пожар произошел также примерно 10 лет назад, тогда также горел лак-этиноль. «В свое время мы его использовали, сжигали... продажа тоже была, правда, в небольшом количестве. Заводу это не вредит, но ты не можешь его выбросить. В свое время, когда завод работал, мы его сжигали как отходы».

Министерство здравоохранения призывает население, особенно детей, пожилых людей и тех, кто страдает респираторными заболеваниями, избегать длительного нахождения на открытом воздухе на территориях, находящихся вблизи горящего завода.