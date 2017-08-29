На «Наирите» ведутся работы по охлаждению, по факту пожара уголовное дело не возбуждено

Пожар, вспыхнувший на территории химического завода «Наирит» в Ереване, находится на этапе тушения. Об этом Радио Азатутюн сообщил руководитель Национального центра кризисного управления МЧС Армении Ованнес Хангельдян.

Корреспондент Радио Азатутюн сегодня после полудня вновь посетил место возникновения пожара. Там дымился один из железобетонных баков.

По словам чиновника МЧС, огонь в трех из четырех баков с этинолем потушен, остались небольшие очаги возгорания лишь в одном баке. На территории продолжают работать пожарные.

«Дольше чем в течение одного дня была зарегистрирована высокая температура в этих баках, все еще дымится отдельная полуиспепелившаяся масса этиноля, и для предотвращения новых возгораний пока ведутся работы по охлаждению внутри и снаружи. Но, конечно, новые возгорания невозможны, поскольку находящаяся рядом и содержащая то же вещество цистерна охлаждалась, чтобы она не взорвалась», - сказал Хангельдян.

Согласно МЧС, пожар на территории химзавода «Наирит» вчера после полудня возник в результате взрыва, после чего загорелся склад этиноля. Государственные структуры не спешат говорить о возможных причинах произошедшего. «В данный момент пока рано говорить о версиях, их может быть много, конечно, все варианты компетентными органами будут учтены», - сказал глава Национального центра кризисного управлению.

В Генпрокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что по факту пожара на заводе «Наирит» подготавливаются материалы, уголовное дело пока не возбуждено.

Жители расположенного по соседству с химическим заводом района Норагавит в беседах с Радио Азатутюн говорили, что их никто не посетил, чтобы объяснить, какие меры безопасности следует принять.

«Могли бы на нескольких машинах приехать и через громкоговоритель объяснить. Во время выборов очень хорошо работают, приехали бы и сказали: люди, пожар, если есть дети, люди с высоким давлением, сердечными заболеваниями, то пусть войдут внутрь домов или, если возможно, уезжайте в другой конец города», - сказал один из жителей.

Руководитель Национального центра кризисного управления МЧС не считает, что с их стороны были упущения: «Чрезвычайной ситуации не было, поскольку [этиноль] сгорел прямо в цистернах, задача оповещения населения не возникла».

Чиновники и Министерства здравоохранения, и Министерства по чрезвычайным ситуациям утверждают, что горящее со вчерашнего дня химическое вещество лак-этиноль не представляет опасности для здоровья населения. Бывший заведующий лабораторией хлоропренового производства Грачик Мирзоян, однако, утверждает обратное.

«Кажущаяся безопасной сажа на практике содержит канцерогенные вещества, об этом не говорят, это крайне опасно», - сказал Радио Азатутюн Грачик Мирзоян.