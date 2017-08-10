«Еркир цирани» также намерена поднять вопрос переименования улиц и школ

Оппозиционная фракция «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана также намерена поднять в мэрии вопрос переименования улиц и школ, носящих имена большевистских деятелей.

По словам руководителя партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян, они собираются начать с улицы Ленинградян (Ленинградской).

«Это означает, что мы меняем наш общий подход, также даем политическую оценку фактам», - пояснила Постанджян.

По убеждению бывшего депутата Национального собрания Армении, очень важно, чьими именами будут называться улицы и школы, для каждой у «Еркир цирани» есть свой вариант. Соответствующий документ будет включен в повестку стартующих в сентябре заседаний Совета старейшин.

О намерении переименовать улицы и школы, названные в честь большевиков, на прошлой неделе заявила также другая оппозиционная фракция столичного Совета старейшин - «Елк».

По словам Постанджян, они еще раньше озвучили подобную инициативу.

На вопрос, готовы ли они сотрудничать с фракцией «Елк», лидер партии «Еркир цирани» ответила так: «Если чьи-то заявления созвучны нашим программам, конечно, мы относимся к этому положительно. Но в остальных вопросах у нас нет партнеров».

Напомним, ранее Постанджян назвала блок «Елк» составной частью системы власти, обслуживающей президента страны Сержа Саргсяна.

Мэр Еревана Тарон Маркарян, представляющий правящую Республиканскую партию Армении (РПА), осведомлен об инициативе оппозиционеров. Вчера, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, он заверил, что готов обсудить этот вопрос.

Напомним, три года назад поднялся большой шум, когда Совет старейшин, в котором большинство имеет РПА, решило установить в центральной части Еревана памятник близкому соратнику Сталина и Хрущева Анастасу Микояну. В результате общественного давления власти отказались от этого намерения.

По словам Заруи Постанджян, переименование улиц не является окончательным решением. Оппозиционный деятель заявила, что для искоренения большевизма в Армении нужно избавиться от нынешних представителей этой идеологии. «В политике больше не должно быть живых большевиков. Последний живой большевик находится на пр. Баграмяна 26, и, следовательно, в первую очередь, нужно избавиться от живых большевиков», - подчеркнула она.

Напомним, недавно созданная партия «Еркир цирани» на состоявшихся в мае этого года выборах в столичный муниципалитет получила 5 мандатов в Совете старейшин. Спустя короткое время оппозиционная фракция раскололась: два ее члена, удостоившись недоверия остальных трех членов, покинули фракцию и партию, но не сложили с себя мандаты.