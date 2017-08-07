«Елк» предлагает переименовать улицы и школы, носящие имена большевиков

Фракция «Елк» Совета старейшин Еревана предлагает переименовать улицы и школы столицы, носящие имена большевиков.

Глава комиссии городского совета по вопросам образования, культуры и социального обеспечения, член фракции «Елк» Араик Арутюнян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что в ходе стартующих в сентябре заседаний Совета старейшин фракция собирается начать обсуждения на эту тему. По его словам, внутри власти «есть большое сопротивление» в связи с переименованием улиц, носящих имена советских деятелей сталинской эпохи - Александра Мясникяна, Саргиса Касьяна, Анастаса Микояна.

«Потому что частично часть из них также являются носителями этой системы ценностей, ценностей этой коммунистической, тоталитарной системы, и естественно, что это сопротивление должно быть», - отметил представитель оппозиционной фракции.

«Сопротивление есть также по другой причине. Был один случай, когда я обсуждал с одним из чиновников, почему они сопротивляются переименованию улицы Ленинградян в улицу Азгалдяна, и тот привел один пример, сказал: помните, когда мы поставили памятник Нжде, в российской прессе поднялась волна критики в адрес Армении? Вы представляете, если мы изменим название улицы Ленинградян, какая кампания начнется против нас?» – добавил Араик Арутюнян.

Три года назад поднялся большой шум, когда Совет старейшин, в котором большинство имеет Республиканская партия Армении (РПА), решило установить в центральной части Еревана памятник Анастасу Микояну. В результате общественного давления власти отказались от этого намерения.

Идеолог Республиканской партии Армении, с 1999 года являющейся правящей в стране, Гарегин Нжде, 11 лет провел в советской тюрьме, где и умер.

По словам Арутюняна, среди общественности существует дефицит информации: многие люди просто не знают, какое отношение имели армянские большевики к репрессиям в сталинскую эпоху.

«Когда у нас есть улица, названная в честь Микояна, это означает, что мы ценим тот негативный вклад, который внес этот человек в нашу историю. По приказам за его подписью были расстреляны или депортированы тысячи армян», - напомнил представитель «Елк».

«Кто не знает, скажу, что Касьян в 1920-1921 гг. инициировал расстрел военных, офицеров Первой республики. То есть, наше военное руководство того периода было обезглавлено также при участии Касьяна, между тем, у нас есть улица, названная его именем. Конечно, его тоже в 1937 году расстреляли, но это не снимает с него той вины», - добавил Араик Арутюнян.

Член Совета старейшин Еревана от фракции РПА, архитектор Левон Игитян сегодня в телефонной беседе с Радио Азатутюн довольно резко отреагировал на инициативу «Елк».

«У нас в Ереване есть проспект Мясникяна. Сделала ли эта фракция «Елк» в своей жизни столько же, сколько Мясникян, что сегодня они могут ставить такой вопрос? Кто сказал, что все коммунисты были негодяями и недостойными людьми? До сентября мы находимся в отпуске, когда начнутся заседания, они официально поставят этот вопрос в муниципалитете, и там мы проведем очень откровенный, очень острый разговор вокруг каждого имени. Эти мелкие люди пусть не берут на себя груз, который больше их веса», - сказал Игитян.

«Легко говорить постфактум. А чем занимался дед говорящего это, живший в то время? Разве этот коммунистический режим ничего для этой страны не сделал? Мы, между прочим, до сих пор живем тем, что было создано тем коммунистическим режимом», - добавил он.

Отвечая Игитяну, Ара Арутюнян привел пример своей семьи: «По приказу за подписью Микояна трое из четырех дедов моих отца и матери были расстреляны в 37-ом году. Другой дед и моя бабушка были сосланы в 49-ом году».