Мэр Еревана готов обсудить вопрос переименования улиц и школ, носящих имена большевиков

Мэр Еревана Тарон Маркарян готов обсудить вопрос переименования улиц и школ столицы, носящих имена большевиков. Сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн мэр Еревана сказал, что соответствующее предложение они пока не получили, но знают об этой инициативе из СМИ.

«Поймем, в чем состоят предложения, а затем обязательно выскажем наше мнение», - отметил Маркарян.

На днях член фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Араик Арутюнян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они намерены выступить в Совете старейшин с инициативой, предложив переименовать те улицы и школы Еревана, которые носят имена большевистских деятелей. По словам Арутюняна, среди общественности существует дефицит информации: многие люди просто не знают, какое отношение имели армянские большевики к репрессиям в сталинскую эпоху.

Ваагн Хачатрян, который в 1992-1996 гг. занимал пост мэра Еревана, напоминает, что именно в те годы, когда он возглавлял столичную мэрию, была переименована основная часть улицы Еревана. Тогда была создана специальная комиссия, которая, по словам Хачатряна, изучала вопрос о том, чьими именами названы улицы и что эти люди сделали для армянского народа. Бывший мэр считает, что и сейчас нужно поступить так же. До провозглашения Арменией независимости в Ереване были улицы Шмидта, 26 комиссаров, гвардейцев и др. По словам Хачатряна, в 90-е годы они не успели переименовать многие улицы, поскольку их число было велико, а сейчас вновь наступил удобный момент для обсуждения этого вопроса.

«Для меня неприемлема ..., скажем, улица Спандаряна. Кем был Спандарян? Та же улица Касьяна, которая осталась. Почему она носит его имя?» - отметил Ваагн Хачатрян.

Бывший мэр Еревана считает, что также очень важно узнать мнение ереванцев, поскольку, например, в 90-е годы они переименовали улицу, носящую имя одного из 26 бакинских комиссаров, Армена Амиряна, в улицу царя Врамшапуха, но потом поняли, что людям удобнее было пользоваться прежним названием, и улице вернули старое название. Хачатрян также советует серьезно изучить биографии людей, в честь которых названы улицы и школы, и не спешить с их переименованием, поскольку, по его словам, время еще есть.

