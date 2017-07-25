Постанджян: «Серж Саргсян посредством «Елк» пытается контролировать мятежный народ»

Руководитель оппозиционной партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян не исключает, что Сержу Саргсяну не удастся остаться на посту президента до апреля 2018 года.

На вопрос, прогнозирует ли она неожиданные развития после апреля 2018 года, когда должен произойти окончательный переход к парламентской форме правления и главой государства должен стать премьер-министр, Постанджян ответила: «Прежде всего, вы ошибаетесь относительно того, что это должно произойти в 2018 году. Мы не знаем, что произойдет через месяц, никто не может в данный момент делать прогнозы. Вы указали на то, что в Армении глубокий экономический кризис, этот кризис каждый день дает о себе знать, следовательно, рано говорить о том, что Серж Саргсян сможет организовать плавный переход без потрясений в 2018 году, он еще должен дожить до 2018 года. Мы можем спросить: а кто должен сделать так, чтобы он не смог дожить до 2018 года? Это уже, конечно, зависит и от политического кризиса, и от экономического кризиса, и также от общественности».

Постанджян отметила, что не исключает, что Сержу Саргсяну не удастся остаться на посту президента до апреля 2018 года: «Потому что его положение нельзя назвать устойчивым и нельзя сказать, что он прочно сидит в этом кресле и ему так уж легко удерживать захваченную власть. Это не так. Об этом свидетельствуют его заявления, а также заявления обслуживающих его людей».

На вопрос, о каких заявлениях идет речь, оппозиционный деятель ответила, что одно из них - это заявление блока «Елк», которое можно отнести к страхам Сержа Саргсяна.

На вопрос, значит ли это, что Серж Саргсян сам заявляет, что нужно выйти на улицы, Постанджян ответила: «Он совершает эту провокацию».

По мнению Постанджян, Саргсян делает это с той целью, чтобы посредством назначенных им людей попытаться управлять будущим восстанием народа.

«Такую попытку мы видели в прошлом году, когда одного из них он, фактически, откомандировал на площадку «Сасна црер» в те дни. Это настолько очевидно, что невозможно скрыть», - пояснила она.

На вопрос, кого она имеет в виду, Постанджян ответила: «Думаю, уже и Вы, и народ понимают, кого я имею в виду».

Она отметила, что программа по продлению власти Сержа Саргсяна – это программа системы, где его обслуживают Республиканская партия, а также блок «Елк».

На замечание, что «Елк» также призывает «совместно сорвать программу Сержа Саргсяна», глава партии «Еркир цирани» ответила: «Конечно, «Елк» может делать подобные заявления, но мы не наивны и понимаем, чьим микрофоном является «Елк» и почему он делает подобные заявления, и почему несколько лет назад ни один человек из «Елк» не делал их, наоборот, говорил, что «это ложная повестка». Следовательно, верить и быть наивными мы не можем».

На уточняющий вопрос, чьим микрофоном, по ее мнению, является «Елк», Постанджян ответила: «Действующей сегодня системы, это одна из включенных в систему групп. «Елк» является составной частью этой системы».

На вопрос, почему в таком случае «Елк» заявляет, что «нужно сорвать программу по воспроизводству Сержа Саргсяна», один из лидеров «Елк» Арам Саргсян даже не исключил, что они мобилизуют народ и выведут его на улицы для срыва этой программы, Заруи Постанджян ответила: «Почему в таком случае они признают легитимным этот организованный Сержем Саргсяном позорный, так называемый парламент. Следовательно, говорить и верить, обсуждать это их заявление, думаю, беспочвенно, оно абсолютно не внушает веры».