Против Армении в основном используется российское оружие – Иоаннисян

Против Армении в основном используется российское оружие. Доказательством этого служит тот факт, что еще осенью 2014 года зенитно-ракетным комплексом «Игла» российского производства был сбит военный вертолет армянских вооруженных сил, а в ходе апрельской войны 2016 года были применены российские танки, российские противотанковые средства и другое вооружение. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

Ссылаясь на данные стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), он отметил, что 85% поставляемых в Азербайджан вооружений поступают из России.

«Многие страны не продают оружие Азербайджану и вообще сторонам конфликта – Азербайджану и Армении. В 1994 году страны-члены Минской группы ОБСЕ договорились о том, что сторонам конфликта оружие продавать не будут. Эту договоренность нарушили три страны: Россия, Турция и Франция. Причем, Россия и Турция поставляли оружие Азербайджану, Россия и Франция - Армении. Это довольно сильно подогрело конфликт, увеличилась вероятность возобновления конфликта, потому что если бы после 1994 года сторонам не продавали оружие, не было бы изменения ситуации», - сказал Иоаннисян.