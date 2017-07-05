Давид Бабаян: Армянская сторона не стреляет по мирным жителям

Ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана находится под контролем. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сегодня утром заявил заместитель главы аппарата президента Карабаха Давид Бабаян.

Бабаян отметил, что армянская сторона ожидает нового обострения, однако считает, что полномасштабная война маловероятна.

Как утверждает представитель Карабаха, в действиях Азербайджана нет логики и это – «террористическая война».

Бабаян назвал ложью заявления азербайджанской стороны о том, что от огня армянской стороны погибли азербайджанская женщина и ребенок. Он подчеркнул, что армянская сторона не стреляет по гражданскому населению.

Официальный Степанакерт в связи с произошедшим ожидает реакции международного сообщества.

Отметим, что накануне Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении вооруженными силами Азербайджана установок залпового огня ТР-107. В оборонном ведомстве Карабаха также сообщили о том, что Армия обороны предприняла ответные действия и подавила азербайджанскую огневую точку, а также что с азербайджанской стороны есть жертвы.

Между тем, азербайджанская сторона сообщила о гибели двух жителей села Алханлу и об одном раненом мирном жителе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня выступили с заявлением, призвав стороны карабахского конфликта немедленно прекратить военные действия и вернуться к переговорам.