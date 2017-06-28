Виген Саргсян: Идти на возобновление полномасштабной войны было бы со стороны Азербайджана неразумно

Министр обороны Армении Виген Саргсян почти уверен, что «полномасштабной войны не будет по той простой причине, что эта война не решит вопрос Карабаха».

«Нет такого варианта развития военных действий, который предполагал бы решение карабахского конфликта в пользу Азербайджана. Наоборот, есть очень большой риск, что в случае полномасштабной войны Азербайджану будет нанесен непоправимый ущерб и в экономике, и в государственности, - заявил сегодня на пресс-конференции Виген Саргсян и добавил: - Кстати, я не принижаю те опасности, которые может нести с собой полномасштабная война для Армении. Одно другого абсолютно не исключает. Но преднамеренно идти на возобновление полномасштабной войны в такой ситуации было бы со стороны Азербайджана неразумно».

Это однозначно не исключает возможные угрозы провокаций, эскалаций, нанесения прицельных ударов, отметил министр обороны, подчеркнув, что «в стране, в которой нет гражданского, демократического контроля, такие решения могут быть приняты гораздо легче».

«Мы должны быть всегда готовы, альтернативы нет», - заявил министр обороны Армении.

Он также сообщил: «За последние 10 дней, по уже подтвержденным данным, у азербайджанской стороны как минимум восемь погибших, а по неподтвержденным данным, цифра гораздо больше. То есть, когда мы говорим «по неподтвержденным данным», то имеем в виду, что мы знаем, что была предпринята карательная операция, она была эффективной, мы имеем результат наблюдения, но не имеем соответствующих доказательств. Ни один из этих 8 погибших, по нашим данным, не похоронен, и в азербайджанской прессе до сих пор нет сведений об этих 8 погибших».

Напомним, 16-17 июня в результате нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана погибли четверо военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, еще трое военнослужащих были ранены. Азербайджанская сторона сообщила о гибели одного своего военнослужащего. Армянская сторона пообещала «прицельный и несоразмерный» ответ.

Сегодня на пресс-конференции в ответ на вопрос Радио Азатутюн министр обороны Армении также коснулся последних поставок вооружения Азербайджану со стороны России, заявив: «В моем подходе и вообще в нашем подходе ничего не изменилось. К любым поставкам оружия Азербайджану я отношусь очень отрицательно по одной простой причине, потому что Азербайджан – непредсказуемая страна по причине отсутствия механизмов демократического контроля, то есть его уровень агрессии обусловлен лишь сочетанием внутренних и иногда трудно поддающихся анализу проблем. И в этом смысле будь то российское оружие, израильское оружие, турецкое оружие, поставки любого оружия создают новые большие риски, потому что трудно предсказать, кто в этой стране будет принимать решение в любой момент, в том числе в ближайшем будущем».

«У нас с Россией есть программа сотрудничества, это программа военно-технического и военно-политического взаимодействия, обусловленная союзническими отношениями стратегического партнерства. Мы удовлетворены тем, как эта программа реализуется. Это очень амбициозная программа, которую мы периодически расширяем. И должен сказать, что наши задачи, которые мы поднимаем в этом диалоге, гораздо более долгосрочные и стабилизирующие, чем просто поставки оружия в том или ином количестве. Мы получаем вооружение, которое закупаем у России, мы получаем вооружение в рамках военно-технического взаимодействия, То, что мы закупаем, мы закупаем по принципу союзничества, по внутренним ценам России, и это для нас очень важный рынок приобретения оружия, также по программам взаимодействия для закупок оружия», - заявил Виген Саргсян.

«Если какой-либо чиновник в Армении Вам когда-нибудь скажет, что очень воодушевлен тем, что российское оружие оказалось в Азербайджане, думаю, он не будет с Вами честен», - подчеркнул министр обороны Армении.