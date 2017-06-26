Министр обороны отказался комментировать новые поставки российского оружия в Азербайджан

Министр обороны Армении Виген Саргсян сегодня отказался комментировать новые поставки Азербайджану со стороны России тяжелого наступательного вооружения, мотивировав это тем, что через пару дней даст пресс-конференцию.

«Вы не расслышали? Я говорю, послезавтра мы дадим пресс-конференцию», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн, сказал министр, который присутствовал сегодня утром на показательных полетах военных самолетов и вертолетов на аэродроме «Эребуни» по случаю 25-летия формирования военно-воздушных сил Армении.

Министерство обороны Азербайджана на днях распространило сообщение с приложенными к нему фотографиями и видеоматериалом, согласно которому из России в порт Баку прибыли противотанковые ракетные комплексы Хризантема-С. Они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укреплений противника.

Всего неделю назад в результате нападения азербайджанской стороны армянская сторона потеряла четырех военнослужащих. В те дни также стало известно, что Россия в прошлом году продолжала поставки тяжелого наступательного вооружения Азербайджану. По данным Регистра обычных вооружений ООН, в 2016 году Россия поставила Азербайджану 6 единиц артиллерийских установок крупного калибра.

В прошлом году спустя всего два дня после завершения четырехдневной апрельской войны, принимая в Ереване премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что поставляемое Баку российское оружие применяется против мирных армянских поселений.

«Была предпринята попытка провести широкомасштабную операцию с использованием всего спектра вооружений, имеющихся в арсенале Азербайджана. Прискорбно, но это вооружение было использовано и против мирного населения - погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям солдат Армии обороны, эта попытка сорвалась. Уверен, что Вы знаете, что в Армении вызвал большой резонанс тот факт, что азербайджанцы в полную силу использовали те вооружения, которые они приобрели за последнее время в России»,- обращаясь к Медведеву, сказал Саргсян.

По данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2011-2016 гг. Азербайджан приобрел в 20 раз больше оружия, чем Армения. Большую часть этого оружия Баку приобрел именно у России, в результате чего Азербайджан входит в пятерку стран с самым большим спросом на российское вооружение. На Азербайджан приходится 4% от общего объема российского военного экспорта.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян сегодня также не пожелал касаться вопроса новых поставок российского оружия Азербайджану.

«Генеральный штаб не занимается этим вопросом, им занимается политическая власть, которая выразит свою реакцию», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Акопян.

На днях газета «Жоговурд», сославшись на свои анонимные источники, написала, что Акопян будет освобожден от занимаемой должности и вместо него будет назначен генерал-майор Оник Гаспарян.

Указом президента Сержа Саргсяна, Акопян был назначен начальником Генштаба ВС в октябре прошлого года.

На вопрос Радио Азатутюн по поводу его возможной отставки Акопян ответил: «Я не осведомлен об этом».

Касаясь ситуации на границе, глава Генштаба сказал, что напряженности в данный момент нет. «Передовые подразделения полностью контролируют ситуацию на передовой», - сказал Мовсес Акопян.