МИД Армении представил ОБСЕ доказательства того, что попавший в плен гражданин РА - гражданское лицо

Официальный Ереван утверждает, что оказавшийся в руках вооруженных сил Азербайджана 43-летний гражданин Армении Завен Карапетян - гражданское лицо, никак не связанное с вооруженными силами.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил Радио Азатутюн, что МИД официально обратился к ОБСЕ и представил доказательства того, что Карапетян является гражданским лицом.

«Сегодня мы подняли этот вопрос в ОБСЕ, было сказано, что этот гражданин оказался в руках азербайджанцев, и неизвестно, каким путем он там оказался. При наличии очевидных задач его одели в военный жилет, который не используется армянскими вооруженными силами, попытались представить как диверсанта, - сказал Балаян и продолжил: - В первую очередь, это нарушение всех возможных международных гуманитарных обязательств, по которым не разрешается просто попавших в плен или оказавшихся в подобном статусе людей показывать против их воли.А то, что это было сделано против воли, ни у кого не вызывает сомнений».

Сегодня Полиция Армении представила сведения о Завене Карапетяне. По данным армянской полиции, у Карапетяна имеются проблемы со здоровьем, в частности умственная отсталость. Он вырос в детском доме, а в последние годы вел бродяжническую жизнь.

Международного комитета Красного Креста (МККК) предпринимают шаги для того, чтобы встретиться с оказавшимся в азербайджанском плену гражданином Армении. Представитель армянской делегации МККК Зара Аматуни в беседе с Радио Азатутюн сказала, что в настоящее время ведется диалог с государственными структурами Азербайджана.

У Завена Карапетяна, согласно Полиции Армении, в последние годы не было постоянного места жительства, он в разных местах за плату занимался скотоводством. Также сообщается, что 43-летний мужчина по причине проблем со здоровьем еще в 1993 году был освобожден от службы в армии.

Мужчина в военном жилете на обнародованном ВС Азербайджана видео говорит, что является жителем села Довех Ноемберянского района и что за плату нес боевое дежурство. Глава общины Довех Самвел Горгинян, между тем, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что данный человек не из их села и что они его не знают.

Мэр Ванадзора Мамикон Асланян подтвердил, что человек на распространенном Министерством обороны Азербайджана видео является гражданином Армении. По словам мэра, он был прописан в доме престарелых Ванадзора для того, чтобы получить паспорт. Как отметил Асланян, конкретного места проживания у данного гражданина не было, он вырос в детдоме, занимался уборкой мусора в городе. Асланян уверен, что оказавшийся у азербайджанской стороны человек не является военнослужащим.

Директор дома престарелых Ванадзора Манушак Оганян в беседе с Радио Азатутюн подтвердила, что в их здании зарегистрирован гражданин по имени Завен Карапетян, но он никогда там не проживал.

Оганян сказала, что до начала 2000-ых в здании дома престарелых действовал благотворительный фонд «Азнавур для Армении», и воспитанник детского дома Карапетян, возможно, находился под их опекой, однако о его дальнейшей судьбе им ничего не известно.

Как именно гражданин с умственной отсталостью пересек государственную границу Азербайджана и Армении, полиция пока не поясняет.

Это не первый случай, когда Азербайджан представляет гражданское лицо в качестве диверсанта. Взятый в плен в январе 2014 года 77-летний житель села Верин Кармирахбюр Тавушской области Армении Мамикон Ходжоян в Азербайджане был представлен как диверсант. Престарелый человек, имеющий проблемы с психикой, спустя несколько месяцев был возвращен на родину и умер в больнице.

А в августе 2014 года молодой житель села Чинари Тавушской области Армении Карен Петросян попал в азербайджанский плен и был представлен официальным Баку в качестве диверсанта. Петросян не прожил в плену и дня.

Эти случаи МИД Армении также напомнил ОБСЕ.