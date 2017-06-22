МККК прилагает усилия, «чтобы как можно скорее встретиться с гражданином Армении»

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) предпринимают шаги для того, чтобы встретиться с оказавшимся в руках вооруженных сил Азербайджана гражданином Армении Завеном Карапетяном.

Представитель армянской делегации МККК Зара Аматуни в беседе с Радио Азатутюн сказала, что в настоящее время ведется диалог с государственными структурами Азербайджана.

Когда стает возможно встретиться с гражданином Армении, пока неясно: «МККК в данный момент ведет конфиденциальный диалог с соответствующими сторонами с тем, чтобы получить возможность посетить данное лицо».

Аматуни сказала, что комитет прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее встретиться с гражданином Армении.

Вчера Министерство обороны Азербайджана обнародовало видеозапись, утверждая, что был взят в плен армянский диверсант. Официальный Баку утверждает, что человек, на видео отвечающий на вопросы по-армянски, – это Завер Карапетян 1974 года рождения.

Мужчина в военном жилете на обнародованном ВС Азербайджана видео говорит, что является жителем села Довех Ноемберянского района и что за плату нес боевое дежурство. Глава общины Довех Самвел Горгинян, между тем, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что данный человек не из их села и что они его не знают.

Мэр Ванадзора Мамикон Асланян подтвердил, что человек на распространенном Министерством обороны Азербайджана видео является гражданином Армении. По словам мэра, он был прописан в доме престарелых Ванадзора для того, чтобы получить паспорт. Как отметил Асланян, конкретного места проживания у данного гражданина не было, он вырос в детдоме, занимался уборкой мусора в городе. Асланян уверен, что оказавшийся у азербайджанской стороны человек не является военнослужащим.

Министерство обороны Армении также категорически отрицает, что вооруженными силами Азербайджана захвачен армянский военнослужащий. Пресс-секретарь Министерства Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн назвал видео «нелепым».