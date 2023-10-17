Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном – Пашинян

«Наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и выступали с публичными призывами к смене власти в Армении», - не упоминая Россию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге и представляя ситуацию, сложившуюся после войны 2020 года.

Он напомнил о нападении Азербайджана на суверенную территорию Армении в мае 2021 года, накануне досрочных выборов в парламент, а также о бездействии ОДКБ и союзников.

«В этой ситуации Организация Договора о коллективной безопасности, которая считается системой безопасности Армении, и страны, имеющие двусторонние обязательства перед Арменией в сфере безопасности, нам ничем не помогли, оставили нас в одиночестве.

Целью этой провокации, произошедшей накануне парламентских выборов, было провалить предстоящие парламентские выборы и парализовать государственность Армении или, по крайней мере, добиться формирования правительства ставленников», - сказал премьер.

Никол Пашинян заявил, что за последние годы было несколько посягательств на суверенитет Армении, демократия получила мощные удары и продолжает получать их всегда по одному и тому же сценарию: внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности, затем попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета Армении, которые выражаются в провоцировании внутренней нестабильности с помощью применения гибридных технологий, направляемых внешними силами. Однако он заверил, что каждый раз народ Армении и демократия спасали суверенитет Армении.

«В то время, когда сотни тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Республику Армения, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и выступали с публичными призывами к смене власти, к свержению демократической власти в Армении», - сказал премьер-министр Армении.

«Однако народ Республики Армения сплотился во имя своей независимости, суверенитета, демократии, и очередной заговор против нашего государства провалился», - подчеркнул Никол Пашинян.

Касаясь проблемы Нагорного Карабаха, Пашинян отметил, что Армения сейчас в первую очередь нуждается в срочной поддержке для размещения более 100 тысяч вынужденных переселенцев. «Мы выполнили это дело с честью. Вплоть до того, что наши международные партнеры признают, что они не видели такого случая, чтобы за неделю в страну прибывало 100 тысяч беженцев и страна могла бы принять их всех, не создавая лагерей беженцев и палаточных поселений. Мы смогли сделать это благодаря армянскому народу и демократии», - сказал премьер.

Пашинян также подчеркнул, что не приемлет удивленные лица некоторых международных должностных лиц по поводу произошедшей в сентябре деармянизации Нагорного Карабаха, поскольку о том, что Азербайджан реализует четкий план этнических чисток, Ереван предупреждал на протяжении многих месяцев, однако ни призывы международного сообщества, ни решения Международного суда, никто и ничто не смогли предотвратить этническую чистку армян в Нагорном Карабахе, и в условиях бездействия российских миротворцев Нагорный Карабах был деарменизирован.



«И сегодня некоторые делают вид, якобы не понимают, почему армяне Нагорного Карабаха массово покинули свои дома. Постановка такого вопроса сама по себе является цинизмом, потому что ответ более чем очевиден. Азербайджан ясно и недвусмысленно продемонстрировал свое решение сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной», - отметил он.

Пашинян заявил, что пришел в Европарламент с мессилжем о мире и намерен продолжить мирную повестку дня, Армения готова восстановить Мегринскую железную дорогу, построить автодорогу, упростить процедуры, обеспечить безопасность, но не в качестве экстерриториального коридора.

«В Армении мы называем этот проект Армянский перекресток. Но я думаю, что пришло время регионализировать этот проект, провести его ребрендинг и с высокой трибуны Европейского парламента назвать его Перекрестком мира, и это название для нас не менее важно и приемлемо», - заявил он.

Армянский премьер также выразил опасение, что проваливший встречу в Гранаде президент Азербайджана Ильхам Алиев не заявил о признании территориальной целостности Армении в рамках 29 тысяч 800 квадратных километров и может сделать вопрос «коридора» предлогом для нового нападения на Армению и захвата территорий.



Однако Пашинян подчеркнул, что Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном на основе принципов, изложенных на встречах, проведенных при европейском посредничестве, то есть, взаимное признание суверенитета и территориальной целостности друг друга и открытие транспортных коммуникаций на принципе суверенитета стран, по которым они проходят. «Если вышеупомянутые принципы будут официально подтверждены, то подписание Соглашения об установлении мира и регулировании отношений между Арменией и Азербайджаном до конца года станет очень реальным», - заявил премьер-министр Армении.



Пашинян также отметил, что Армения готова развивать отношения с Евросоюзом и «готова быть еще ближе к Евросоюзу - настолько, насколько Евросоюз посчитает это возможным».

Свое выступление Никол Пашинян завершил фразой «Да здравствует демократия!», что европейские депутаты встретили аплодисментами стоя.