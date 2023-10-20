Ереван еще не решил, будет ли участвовать во встрече в формате «3+3» в Тегеране

Иранская сторона приглашает министра иностранных дел Армении в Тегеран для переговоров в региональном формате «3+3». Однако, по словам заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна, Ереван еще не решил, будет ли участвовать в этой встрече

«Возможная встреча должна состояться в Тегеране, и мы получили от иранской стороны приглашение на встречу, и на данный момент идут обсуждения с нашими партнерами с иранской стороны. Когда будет окончательное решение, о нем будет объявлено публично», - сказал он в беседе с журналистами.

На прошлой неделе премьер-министр Армении в эфире Общественного телевидения заявил, что Ереван готов к планирующимся в Тегеране обсуждениям в формате «3+3», подчеркнув, что это требует дополнительного обсуждения.

К формату «3+3» сегодня в ходе телефонного разговора обратились министры иностранных дел России и Азербайджана. Согласно Москве, стороны сверили подходы применительно к деятельности платформы «3+3» и договорились продолжить контакты.

Первой об этом региональном формате после Второй Карабахской войны заявила официальная Анкара. В частности, примерно через месяц после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего заявления президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать новую платформу для обсуждения перспектив и проблем региона с участием трех государств Южного Кавказа и трех их больших соседей - России, Турции и Ирана.

Официальный Ереван тогда заявил, что этот формат не должен включать вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках, в том числе проблему Нагорного Карабаха.

В этом формате прошла лишь одна встреча, к тому же без грузинской стороны. В Москве в декабре 2021 года заместители министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана обсудили региональные вопросы.

Президент Азербайджана недавно в Тбилиси, после отказа от участия в пятисторонней встрече Гранаде, заявил, что Баку готов вести переговоры с Арменией в Грузии, но для этого необходимо согласие Еревана.

Заместитель министра иностранных дел Армении сегодня коснулся и этого вопроса. По словам Костаняна, договоренности о проведении встречи с азербайджанской стороной в Тбилиси нет.

«Постоянная смена форматов вызывает серьезные сомнения относительно того, заинтересован ли официальный Баку вообще в завершении мирного процесса, или же он просто пытается перейти из одного формата в другой и тем самым избежать достижения конкретных договоренностей», - сказал он.

Ваан Костанян подтвердил, что недавно Ереван получил ответ Баку на предложения Армении по мирному договору. «Мы пока не представили новое письменное предложение, проводим обсуждения, это те же принципы, что закреплены в заявлении, принятом в Гранаде», - отмети он.

Однако чиновник отказался раскрыть скобки о том, какие, в частности, предложения сделал Баку. В заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Гранаде, европейские лидеры, в частности, подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.