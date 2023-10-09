Азербайджан заявил, что готов провести переговоры с Арменией в Грузии, Ереван пока не ответил

Баку готов провести переговоры с Ереваном в Грузии, но для этого необходимо также согласие Армении, заявил вчера в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший Грузию с рабочим визитом.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что «в ближайшее время с Арменией будет подписано мирное соглашение».

«Мы полностью согласны с тем, что мирное соглашение в целом будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, что приведет к нашему процветанию. Грузия всегда занимает в этом процессе нейтральную, беспристрастную позицию. Мы готовы внести свой скромный вклад в процесс примирения. Наше будущее должно быть мирным и стабильным, и мы, три страны Южного Кавказа, должны быть в состоянии решить проблемы региона и нашего будущего развития», - сказал Гарибашвили.

Согласно азербайджанским официальным источникам, Алиев в свою очередь добавил, что теперь сторонам нужно активно работать над будущим мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

Касаясь посреднических усилий, он подчеркнул, что ряд стран и международных организаций пытаются оказать поддержку в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, однако намекнул на то, что не все из них беспристрастны.

«Мы приветствуем посреднические усилия. Если это не носит односторонний и предвзятый характер, мы приветствуем любую помощь. Однако, на мой взгляд, в этом плане наиболее правильным выбором – с учетом как исторических связей, так и географического фактора – безусловно, могла бы стать Грузия. И я благодарен господину премьер-министру, который также предлагает возможности посредничества в этой сфере. Я считаю, что такого же подхода мы должны ожидать от Армении как страны, которая к этому готова. Если Армения тоже согласится, то руководители наших профильных учреждений могут приехать в Грузию для проведения как двусторонней, так и трехсторонней встречи в Грузии», - сказал Алиев.

О каком формате переговоров говорят Алиев и Гарибашвили, о новом или о формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия. Иран, Турция, Россия), предложение о котором существует уже давно?

Как отреагировал Ереван на предложение встречи в Тбилиси, пока неясно. Радио Азатутюн обратилоась в МИД, но комментариев пока не получило.

На прошлой неделе Алиев не поехал в испанскую Гранаду, тем самым провалив армяно-азербайджанские переговоры в пятистороннем формате - с участием главы Совета Европы Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Одной из причин бойкота Алиева, по утверждению Баку, было то, что Франция не была беспристрастным посредником, а также несогласие Германии и Франции на включение в формат Турции в качестве посредника.

Пока Алиев с грузинской трибуны предлагает провести встречи в Тбилиси, председатель Европейского совета Шарль Мишель готовит трехстороннюю встречу в Брюсселе. В рамках этого в субботу у него состоялся телефонный разговор с Алиевым, в ходе которого президент Азербайджана напомнил о восьми селах, которые, по мнению Баку, «по-прежнему находятся под оккупацией Армении и важно их освобождение».