Алиев отменил встречу в Гранаде, Пашинян все равно поедет в Испанию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня неожиданно отменил пятистороннюю встречу в Гранаде, на которой стороны собирались обсудить мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Баку пока не дал официального разъяснения. Однако один из высокопоставленных европейских дипломатов сообщил Радио Азатутюн, что главное недовольство Азербайджана - это участие Франции и последние заявления Парижа о поддержке Армении.

«Заявления министра иностранных дел Колонны о том, что «Франция всегда рядом с Арменией», окончательно сняли с Франции маски добросовестного и нейтрального посредника», - написал сегодня на своей странице в соцсети Х пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Несколько дней назад министр обороны Франции заявил, что Париж изучает оборонные потребности Еревана. А вчера в Ереване глава французского МИДа Катрин Колонна заявила, что Париж согласен подписать с Ереваном договор о предоставлении военной техники.

«После заявлений французских официальных лиц и председателя Европейского совета Баку потребовал привлечь к участию во встрече в Гранаде также Турцию», - со ссылкой на свои источники сообщает азербайджанское информагентство АПА, добавляя, что против этого выступили Берлин и Париж. Источники Радио Азатутюн также подтверждают эту информацию.

Баку уже не первый раз отменяет встречу с лидером Армении из-за участия Франции. По той же причине Алиев отказался и от встречи, запланированной на декабрь прошлого года по инициативе Евросоюза.

Несмотря на эти звучащие из Баку заявления, премьер-министр Армении сегодня заявил, что все равно поедет в Гранаду. В состав армянской делегации войдут также министр иностранных дел Арарат Мирзоян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«У нас там будут встречи, и мы, по сути, постараемся более детально представить наши позиции. Мы, конечно, сожалеем, что встреча не состоится, но надеемся, что концептуальный документ, который лежит на столе, будет подписан в удобное время. Я готов подписать данный договор и очень сожалею, что завтра у меня не будет возможности объявить о том, что это очень важное решение принято», - заявил сегодня Никол Пашинян.

Перед встречей оптимистичные заявления звучали и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. После нападения на Нагорный Карабах 19 сентября и разоружения Армии обороны Нагорного Карабаха в Баку заявили, что «теперь возможностей для достижения соглашения больше». Несколько дней назад то же самое заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, а сегодня – премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По сути, до сегодняшнего утра мы оценивали эту вероятность как очень высокую. Это документ поворотного значения, который марионеточная оппозиция изо всех сил старалась представить как гибельный документ», - отметил Пашинян.

Сегодня премьер-министр представил три основных принципа, на которых настаивает Ереван для заключения мирного соглашения. Во-первых, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тыс. квадратных километров, Азербайджана – 86,6 тыс. квадратных километров. Во-вторых, делимитация и демаркация границы должны происходить на основе карт 1975 года, однако, по формулировке Пашиняна, эта позиция не является жесткой, могут применяться и карты после 1975 года, являющиеся воспроизведением предыдущей. По словам премьер-министра, Ереван также настаивает на том, чтобы открытие коммуникаций в регионе происходило на основе принципа суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.

«Если Азербайджан публично подтвердит свою приверженность этим принципам, мы практически можем считать, что заключение мирного договора - лишь вопрос короткого времени», - подчеркнул Пашинян.

Однако, по словам премьер-министра, проблема в том, что высшее руководство Азербайджана не подтверждает свою приверженность указанным Ереваном принципам. А это, как резюмировал Пашинян, означает, что Баку представляет себе мир только после реализации своих амбиций в отношении территориальной целостности Армении.

Реально ли в такой ситуации договориться о мире, спросил один из провластных депутатов министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Министр подтвердил, что возможность еще есть, если Баку также согласится признать территориальную целостность Армении и провести делимитацию по «самым свежим, легитимным советским картам».