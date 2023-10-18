Баку и Москва жестко реагируют на выступление Пашиняна, а Саакашвили дает советы

Вчерашнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте вызвало резкую реакцию как в Баку, так и в Москве.

Пашинян «семимильными шагами» идет по пути президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС высокопоставленный российский чиновник, имя которого не называется.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений», - сказал собеседник агентства.

Выступая вчера в Страсбурге, Никол Пашинян заявил, что во время агрессии Азербайджана против Армении союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и выступали с публичными призывами к смене власти в стране.

«В то время, когда сотни тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Республику Армения, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и выступали с публичными призывами к смене власти, к свержению демократической власти в Армении», - сказал премьер-министр Армении.

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2», - заявил высокопоставленный российский чиновник, не уточнив, кто пытается и как.

А в Баку, отвечая на выступление премьер-министра Армении, заявили, что оно показывает, что Армения полна решимости «сорвать перспективы мирного соглашения».

Более того, в заявлении МИД Азербайджана говорится, что Армения якобы не отказывается «от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

Между тем, премьер-министр Армении вчера с трибуны Европарламента заявил, что пришел с мессиджем мира и продолжит эту повестку дня. Пашинян подчеркнул, что Армения против экстерриториального коридора, но готова восстановить Мегринскую железную дорогу, построить автомобильную дорогу, упростить процедуры, обеспечить безопасность азербайджанцев.

Армянский премьер вчера с европейской трибуны также выразил опасения, что президент Азербайджана Ильхам Алиев до сих пор не заявил о признании территориальной целостности Армении в рамках 29 тысяч 800 квадратных километров и может сделать вопрос «коридора» предлогом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В ответ МИД Азербайджана в очередной раз заявил, что Армения якобы не желает участвовать в проектах по разблокированию региона. «Армения прекрасно осознает, что она обязалась обеспечить беспрепятственное передвижение и безопасность граждан, транспортных средств и грузов, а также обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахичеваном. К сожалению, она упускает эту возможность», - заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

От нежелательных сценариев для Армении и региона предостерегает бывший президент Грузии. Михаил Саакашвили сегодня обратился к Николу Пашинян, призвав его немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном.

«Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны - с открытыми границами», - написал Саакашвили, не уточнив, готов ли к этому Азербайджан и только ли заявления Пашиняна недостает для реализации этой перспективы.

В начале этого месяца, после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и массового исхода армян из Карабаха, Саакашвили в социальных сетях поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и заявил, что теперь, после самороспуска Нагорного Карабаха, в регионе открылись новые перспективы. То же самое он написал сегодня в открытом письме на имя премьер-министра Армении: «Как это ни сложно для Вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс».

«Но для этого Вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк. Потребовать немедленного выведения российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и в НАТО», - настаивает Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится под стражей в Грузии по обвинению в злоупотреблении служебным положением.