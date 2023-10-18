«Вы должны пойти ва-банк»: Саакашвили дает советы Пашиняну

Отмечая, что Никол Пашинян пришел к власти «в результате народных выступлений, то есть по терминологии Путина – цветной революции», находящийся под стражей в Грузии с 2021 года бывший руководитель этой страны уверяет: «Поверьте мне, как бы Вы его не удабривали, клялись в верности, он никогда бы Вас не простил и не простит». «Тем более после Ваших недавних заявлений, политических ходов и особенно ратификации Римского статута – он Ваш кровный враг и будет свергать Вас всеми имеющимися у него на руках возможностями – внутренними беспорядками, поощрением военных действий. Будет душить вас экономически и применять весь арсенал гибридной войны», - пишет Саакашвили.

Отмечая, что у Пашиняна мало времени, бывший грузинский лидер, который также занимался активной политикой в Украине в 2014-2021 годах, продолжает: «Как это ни сложно для Вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс. Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны - с открытыми границами, создавать целую систему логистических, финансовых, энергетических хабов, используя преимущества каждой из нашей тройки. Но для этого Вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк. Потребовать немедленного выведения российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и в НАТО».

«И наконец, Вы должны открыто заявить и немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном и тем самым открыть дорогу для фундаментальных изменений во внутренней и внешней политике Армении», - пишет Михаил Саакашвили.

«Надеюсь, Вы не позволите Путину уничтожить Вас и заодно разрушить Вашу страну и окончательно подорвать наш регион», - подчеркивает бывший президент Грузии.