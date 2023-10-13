Путин заявил, что готов посетить Армению

«Премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались. Говорили, в том числе, и по поводу предстоящего, то есть сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить - лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», - сказал Путин в пятницу на пресс-конференции в Бишкеке, касаясь неучастия армянского лидера в мероприятиях в столице Кыргызстана.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном.

Президент России также заявил, что готов посетить Армению. «И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет», - сказал Путин, отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли у него в ближайшее время встреча с Пашиняном и приглашал ли его премьер Армении посетить Ереван.

На прошлой неделе, когда Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут, официальная Москва назвала этот шаг недружественным, даже пригрозила предпринять ответные шаги. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российской стороне не хотелось бы, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту России Владимиру Путину пришлось бы отказываться от визитов в Армению.

Как известно, Международный уголовный суд в марте этого года выдал ордер на арест Путина по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей, и страны, ратифицировавшие Римский статут, обязаны его арестовать, если он прибудет на их территорию.

Однако в последние дни и особенно сегодня российское руководство особо подчеркивает, что Армения является союзником России и контакты с властями Армении не прерваны.

Премьер-министр Армении в саммите не участвовал. В его отсутствие Путин подробно говорил о Нагорном Карабахе как на саммите, так и на последовавшей пресс-конференции. В частности, он подчеркнул, что Нагорный Карабах де-факто стал территорией Азербайджана, когда премьер-министр Армении заявил, что признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

После азербайджанского военного нападения 19 сентября Нагорный Карабах за несколько дней вынужденно покинуло практически все армянское население. Путин отметил, что это трагедия армянского народа, добавив, что больше нет серьезных проблем, которые могли бы помешать Еревану и Баку подписать мирный договор.

«Мне кажется, что это вполне возможно. Не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе. Просто не вижу таких проблем», - заявил российский лидер.

Имеющиеся между Арменией и Азербайджаном проблемы глава Кремля назвал чисто техническими. «Но это технические, думаю, вопросы: 100 метров – в одну сторону, километр – в другую, это уже не важно», - отметил он.

«При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать и предпринять следующие шаги, как мы и договаривались когда-то, по развитию торгово-экономических связей и расшивке инфраструктурных проектов», - сказал Путин.

Президент РФ, в очередной раз говоря о переговорном прошлом карабахского конфликта, напомнил, что Баку и Ереван много раз были «близки» к соглашению, и подчеркнул, что они даже обсуждали вопрос референдума.

Официальная Москва заявляет, что готова и хочет сделать все возможное, чтобы договор между Арменией и Азербайджаном был подписан в Москве.

Пресс-секретарь президента России сегодня заявил, что позиция Баку по подписанию мирного договора «весьма конструктивная», а Ереван пока не определился.

Российский «Коммерсантъ» вчера опубликовал обширную статью на тему армяно-азербайджанских переговоров, подчеркнув, что «премьер-министру Армении комфортнее обсуждать мир с Азербайджаном подальше от России».

В своей речи на саммите президент России заявил, что вчера за закрытыми дверями обсуждал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский вопрос.

«Как известно, за эти три года российская сторона приложила большие усилия, чтобы остановить военные действия и предотвратить новую эскалацию. При нашей поддержке были подготовлены соответствующие трехсторонние документы. Ильхам Гейдарович может подтвердить, что все это время велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами: Баку и Ереваном. И российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были», - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о российских миротворцах в Нагорном Карабахе, глава Кремля напомнил, что российский миротворческий контингент формально должен был оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, однако теперь, после исхода армян из Нагорного Карабаха, Баку и Москва «должны решить, что делать в ближайшее время».

Вчера никакого решения по этому поводу принято не было. Ни Баку, ни Москва не сообщили ничего нового о том, что будут дальше делать миротворцы. Ильхам Алиев на саммите СНГ публично вообще ничего не сказал о Карабахе.

Президент Беларуси, говоря об Армении, отметил, что в союзных структурах существует недовольство Ереваном.

«Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», - заявил Александр Лукашенко, не приведя при этом фактов и дополнительных подробностей.