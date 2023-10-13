«Российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе» - Путин

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что вчера за закрытыми дверями обсуждал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский вопрос.

К какому выводу пришли стороны в результате этих обсуждений и останутся ли российские миротворцы в Карабахе, Путин не уточнил.

«Как известно, за эти три года российская сторона приложила большие усилия, чтобы остановить военные действия и предотвратить новую эскалацию. При нашей поддержке были подготовлены соответствующие трехсторонние документы. Ильхам Гейдарович может подтвердить, что все это время велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами: Баку и Ереваном. И российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были», - сказал президент России.

Встреча Путин-Алиев состоялась в рамках саммита лидеров СНГ в столице Кыргызстана Бишкеке, в котором премьер-министр Армении не участвует. Несмотря на отсутствие Пашиняна, президент России заявил, что сегодня на повестке дня стоит подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона готова максимально помочь в этом вопросе, подчеркнул Путин, добавив, что Москва готова организовать переговоры на любом уровне.

Российский «Коммерсантъ» вчера опубликовал обширную статью на тему армяно-азербайджанских переговоров, подчеркнув, что «премьер-министру Армении комфортнее обсуждать мир с Азербайджаном подальше от России».

В своем сегодняшнем выступлении Путин упомянул ряд постсоветских государств, которые не участвуют во встречах СНГ и имеют ряд проблем. Речь идет о Грузии, Украине и Молдове, сказал Путин. В числе этих недружественных государств Армению он не упомянул.

Между тем, президент Беларуси публично заявил, что в союзных структурах существует недовольство Ереваном.

«Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», - заявил Александр Лукашенко, не приведя при этом фактов и дополнительных подробностей.