Алиев: Если Армения тоже согласится, то мы готовы и к двусторонней, и к трехсторонней встрече в Грузии

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию.

«Некоторые страны и некоторые международные организации пытаются оказать поддержку в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем», - отметил Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает АПА.

Согласно азербайджанскому информагентству, Алиев заявил, что Азербайджан принимает любое посредничество и помощь, «если это не имеет односторонний и предвзятый характер».

«Но, на мой взгляд, в этом плане наиболее правильным выбором – с учетом как исторических связей, так и географического фактора – безусловно, могла бы стать Грузия. И я благодарен господину премьер-министру, который также предлагает возможности посредничества в этой сфере. Я считаю, что такого же подхода мы должны ожидать от Армении как страны, которая к этому готова. Если Армения тоже согласится, то руководители наших профильных учреждений могут приехать в Грузию для проведения как двусторонней, так и трехсторонней встречи в Грузии», - добавил азербайджанский лидер.