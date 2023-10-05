Европарламент одобрил резолюцию по Нагорному Карабаху

Европейский парламент сегодня подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию по Нагорному Карабаху, в которой считает произошедшее в Нагорном Карабахе равносильным этническим чисткам, призывает Еврокомиссию пересмотреть стратегическое сотрудничество с Баку в энергетической сфере и ввести целевые санкции против тех чиновников правительства Азербайджана, которые несут ответственность за многочисленные нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе.

Осуждая военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, резолюция также призывает расследовать действия вооруженных сил Азербайджана, которые могут рассматриваться как военные преступления.

Документ принят 491 голосом «за», при 9 – «против» и 37 - воздержавшихся.

В ходе состоявшихся два дня назад обсуждений депутаты, в том числе докладчик по вопросу Азербайджана Желяна Зовко, резко осудили Азербайджан.

«Мы пожертвовали армянами ради «реальной политики». Необходимо заморозить контракты с Баку и ввести санкции», - заявил член комиссии по международным отношениям Европарламента Фабио Кастальдо.

Глава комиссии по вопросам Южного Кавказа Марина Кальюранд подчеркнула, что Брюсселю давно пора переходить от заявлений к действиям.

В принятой резолюции подчеркивается, что ОБСЕ, Европейский ОБСЕ, Евросоюз, ООН и другие международные акторы не сдержали стремление Азербайджана прибегнуть к военной силе, и если Баку продолжит эту политику, ЕС должен «полностью прекратить импорт азербайджанской нефти и газа».

Французский депутат Натали Луазо отметила, что в прошлом, в том числе во время 9-месячной блокады Карабаха, Европарламент несколько раз призывал Брюссель предпринять конкретные шаги против администрации Алиева, однако эти призывы остались без ответа.

«Европа отсутствовала в течение нескольких месяцев, когда армяне находились в блокаде в Нагорном Карабахе, подвергались голоду и, наконец, подверглись нападению со стороны Азербайджана. Конечно, Баку несет ответственность за этнические чистки и должен понести ответственность. Но европейское посредничество также провалилось, поскольку ЕС остался в статусе нейтрального наблюдателя. Между тем, известно, что, когда в случае несправедливости ничего не делаешь, ты становишься рядом с агрессором», - заявила Луазо.

«Мы должны защитить свою честь и Армению», - заявила депутат Европарламента накануне в ходе обсуждений.

Принятая резолюция носит чисто рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Однако в распоряжении Радио Азатутюн имеется рабочий документ, подготовленный Еврокомиссией, в котором перечислены шаги, которые ЕС может предпринять в отношении Азербайджана.

«В случае ухудшения ситуации возможен пересмотр политических контактов, финансовой поддержки и сотрудничества в различных сферах. В случае серьезных нарушений прав человека к лицам, ответственным за них, также могут быть применены санкции», - говорится в документе.

Однако эти шаги станут возможными, если их единогласно одобрят все 27 государств-членов Евросоюза. На данный момент аналитики не считают такую возможность большой, напоминая, что несколько недель назад члены ЕС даже не согласились подписать заявление министра иностранных дел ЕС Жозепа Борреля, осуждающее нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Согласно источникам Радио Азатутюн, против этого выступила Венгрия.

С осуждением принятой Европарламентом резолюции уже выступила Турция. МИД этой страны завил, что «антиазербайджанская резолюция Европейского парламента является примером безответственности, предвзятости и неосведомленности».

«Мы осуждаем эту резолюцию, которая основана на риторике группы депутатов-популистов, настроенных против нашей страны. Они на протяжении многих лет принимали решения против Турции и выдвигали неразумные обвинения и требования», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, а также утверждается, что Анкара «прикладывает интенсивные усилия для установления стабильности и процветания на Южном Кавказе и нормализации отношений с Арменией».

Отметим, что Европарламент в принятой резолюции также предостерегает Азербайджан от любой возможной военной авантюры против Армении и призывает Турцию сдерживать своего союзника.