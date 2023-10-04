Европарламент примет резолюцию, критикующую Азербайджан и поддерживающую Армению

Завтра Европарламент должен проголосовать по резолюции по итогам состоявшихся 3 октября обсуждений о ситуации в Нагорном Карабахе.

Вчера все без исключения выступавшие решительно осудили агрессивную политику Азербайджана, пассивную позицию российских миротворцев в вопросе защиты жителей Нагорного Карабаха, а также недостаточные и запоздалые шаги исполнительных структур Евросоюза, в основе которых лежат «реальная политика» и сделки с Баку о поставках газа.

Европейские законодатели настаивали на том, что необходимо ввести санкции в отношении Азербайджана, аннулировать энергетические контракты с ним и предложить Армении европейскую перспективу.

Радио Азатутюн получило текст проекта резолюции. В 11-страничном документе перечислены события, предшествовавшие принятию резолюции, указываются необходимость ее принятия, а также множество международных законов, соглашений и обязательств, лежащих в ее основе.

«Созданная ситуация равносильна этническим чисткам»

Принимая во внимание, что предыдущие предупреждения Европарламента не привели к существенному изменению политики Евросоюза в отношении Азербайджана, принимая во внимание, что ОБСЕ, Евросоюз, ООН и другие международные акторы не обуздали желание Азербайджана прибегнуть к военной силе, Европейский парламент решительно осуждает заранее спланированное и неоправданное военное нападение Азербайджана на армян Нагорного Карабаха и призывает к немедленному и полному прекращению насилия в отношении людей.

Европарламент напоминает, что принуждение к выселению гражданского населения с территории может считаться преступлением против человечности и обсуждаться в рамках Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Европарламент считает, что создавшаяся ситуация равносильна этническим чисткам.

Оказать немедленную помощь Армении, ввести санкции против Азербайджана

Европейский парламент положительно оценивает усилия властей Армении по предоставлению помощи и убежища беженцам и призывает структуры Евросоюза и страны-члены оказать немедленную помощь Армении для решения гуманитарного кризиса, вызванного притоком беженцев из Нагорного Карабаха.

Европарламент призывает Европейский союз и его государства-члены ввести целевые санкции против тех лиц в правительстве Азербайджана, которые несут ответственность за многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе, а также призывает провести расследование злоупотреблений азербайджанских сил, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

Разрешить безопасное возвращение армянских жителей в Нагорный Карабах

Европейский парламент призывает власти Азербайджана разрешить безопасное возвращение армянских жителей в Нагорный Карабах и предоставить надежные гарантии защиты прав, напоминая, что возвращение в свои дома является фундаментальной нормой международного права. Европарламент требует немедленного снятия блокады Лачинского коридора.

Законодатели ЕС призывают Евросоюз расширить свое присутствие в регионе. Европарламент выражает свое разочарование в связи с организацией и проведением первой за последние 30 лет миссии ООН в Нагорном Карабахе.

Европарламент призывает к немедленной замене российских миротворческих сил миротворческой миссией ООН в Нагорном Карабахе и вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном для эффективной защиты безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в вопросе сохранения культурного, религиозного и исторического наследия в Нагорном Карабахе после массового исхода армян из Нагорного Карабаха.

Обеспокоенность заявлениями, угрожающими территориальной целостности и суверенитету Армении

Европейский парламент осуждает военное вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Армении и подтверждает требование вывести войска из Армении.

Европарламент выражает обеспокоенность заявлениями президента Азербайджана и других азербайджанских официальных лиц, угрожающими территориальной целостности и суверенитету Армении, в том числе требованиями «Зангезурского коридора». Европарламент предостерегает Азербайджан от любой возможной военной авантюры против Армении и призывает Турцию сдерживать своего союзника.

ЕС будет поддерживать суверенитет, демократию и территориальную целостность Армении

Европейский парламент выражает похвалу в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна за его приверженность миру, подтверждает, что Европейский союз будет поддерживать суверенитет, демократию и территориальную целостность Армении, и решительно осуждает гибридные попытки России дестабилизировать политическую ситуацию в Армении.