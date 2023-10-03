Париж согласен заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники – глава МИД Франции

Париж согласен заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники, заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сегодня в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

«Франция дала свое согласие на заключение будущего договора с Арменией, который позволит предоставить Армении военную технику, чтобы Армения могла обеспечить свою оборону. Понятно, что я не могу пока подробно останавливаться на этом вопросе», - сказала французский министр.

«Я также официально обратилась с письмом к представителю Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой расширить наблюдательную миссию и усилить ее мандат, чтобы она могла быть более полезной для Армении. Я также предложила включить Армению в Европейский мирный механизм, такой как, например, программа, реализуемая для Молдовы», - добавила Колонна.

Французский министр также выразила надежду, что «ЕС и его члены начнут подавать такие же четкие сигналы, какие подает Франция - что любые действия, угрожающие территориальной целостности Армении, удостоятся очень четкой и жесткой реакции». «Я надеюсь, что мы можем возложить наши надежды также на других партнеров и друзей, в частности, я имею в виду США», - сказала она.

На вопрос, важно ли для Франции, чтобы Армения ради вышеупомянутого договора прекратила сотрудничество с ОДКБ, Арарат Мирзоян ответил: «Наши партнеры никогда не ставили перед нами такого требования или даже вопроса».

У Франции в Сюнике будет почетный консул

Сегодня также планировался визит Колонны в город Горис Сюникской области, но он не состоялся из-за плохих погодных условий.

«Мне бы очень хотелось поехать в Сюник, который первым был мобилизован для приема беженцев, тех людей, которые были вынуждены покинуть свои земли. Я также хотела бы поехать в Горис, поскольку мы назначили там почетного консула, который укрепит присутствие Франции в этом важном регионе, в Сюникской области», - сказала Колонна, подчеркнув, что ее визит в Армению также является «способом показать, что Франция будет очень бдительна в отношении любой угрозы территориальной целостности Республики Армения».

«Мы стараемся создать условия для принятия резолюции в Совбезе ООН»

«Мы стараемся создать условия для принятия резолюции в Совете Безопасности ООН», - заявила Катрин Колонна в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, что «со стороны армянской общественности и некоторых представителей власти звучит критика, что Запад опоздал, даже Совет Безопасности не принял резолюцию в защиту прав армян Нагорного Карабаха».

«Мы пытались собрать как можно больше людей вокруг тех принципов и ценностей, которые мы защищаем, но нам не удалось собрать вокруг себя достаточно сил. Мы стараемся найти новые пути того, как извлечь уроки из обсуждений в Совете Безопасности ООН», - сказала министр Европы и иностранных дел Франции.

«Я думаю, что в этом смысле наше видение неизменно, мы можем попытаться объединить вокруг него других членов СБ ООН», - сказала она.