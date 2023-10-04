Премьер-министр Армении не отменил визит в Гранаду

Ереван подтвердил свое участие в запланированной в Гранаде пятисторонней встрече, сказал сегодня в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что армянская сторона до сегодняшнего дня «была настроена очень конструктивно и оптимистично».

«Мы думали, что есть возможность подписать поворотный документ. И, по сути, до сегодняшнего утра мы оценивали эту вероятность как очень высокую. Это документ поворотного значения, который марионеточная оппозиция изо всех сил старалась представить как гибельный документ», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что визит армянской делегации в Гранаду не был отменен. По словам Никола Пашиняна, в состав делегации войдут также министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности.

«Конечно, нам жаль, что встреча не состоится, но мы надеемся, что концептуальный документ, который лежит на столе, в удобный момент будет подписан. Мы поедем и представим наши взгляды», - подчеркнул премьер-министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в запланированной на завтра пятисторонней встрече в Гранаде с участием глав Франции, Германии и Европейского совета. По сообщению азербайджанского агентства АПА, Баку предложил, чтобы во встрече приняла участие также турецкая сторона, однако против этого предложения в особенности возразили Берлин и Париж. Баку обвиняет Францию в проармянской позиции, а также критикует заявления председателя Европейского совета.