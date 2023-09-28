Киракосян: В случае ратификации Римского статута Путину в Армении арест не грозит

Если после ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) президент России Владимир Путин приедет в Армению, ему здесь арест не грозит. По утверждению представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, во-первых, действующие главы государств обладают иммунитетом, во-вторых, чтобы развеять эти опасения, Ереван несколько месяцев назад направил Москве предложения.

По словам Киракосяна, это предполагает также заключение двустороннего соглашения между Арменией и Россией, «которое может предусматривать определенные регламенты, обязательства на двустороннем уровне, что также может решить эту возможную проблему, решить ее, как я считаю, очень правильным правовым путем и разрешить эти опасения».

Представитель правительства сказал, что на направленное еще в апреле предложение Москва так и не ответила. Он не уточнил, выяснили ли они, в чем причина задержки. На вопрос, если нет опасности ареста Путина, почему Москва так резко реагирует на решение Еревана, Киракосян ответил: «Не могу сказать. Но, в любом случае, даже если есть проблема, есть и решения».

Несмотря на нескрываемое недовольство и предостережения официальной Москвы, комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении сегодня дала положительное заключение проекту ратификации статута Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского президента. Документ был включен в повестку дня пленарного заседания НС, которое начнется 3 октября.

Сегодня из Москвы вновь пригрозили, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, не уточнив, какие шаги они предпримут.

В обсуждении представленного правительством проекта обе оппозиционные фракции парламента сегодня не участвовали.

Фракция «Армения» считает ратификацию Римского статута по представленной процедуре неконституционной. Сила, возглавляемая вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, утверждает, что Конституционный суд (КС) не имел права проверять конституционность международного договора без соответствующих конституционных изменений. Свое утверждение оппозиционная сила обосновывает решением Конституционного суда от 2004 года, которым статут был признан противоречащим Конституции.

Между тем, касаясь решения Конституционного суда от 2004 года, председатель КС заявил, что после двух конституционных изменений ситуация изменилась, и в марте этого года КС постановил, что документ больше не противоречит Основному закону страны.

Сила, возглавляемая третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, несколько месяцев назад назвала решение властей ратифицировать Римский статут «крайней политической слепотой», чреватой непредсказуемыми последствиями.

Представитель Армении по международным правовым вопросам сегодня еще раз подчеркнул, что настоящей причиной ратификации документа является привлечение Азербайджана к ответственности за военные преступления. Присоединение к статуту, по мнению Киракосяна, будет иметь также превентивный эффект.

«Мы уверены, что это создаст еще один дополнительный правовой превентивный механизм на территории Республики Армения с точки зрения предотвращения совершения наиболее тяжких преступлений, подпадающих под юрисдикцию устава», - заявил Егише Киракосян.

По словам представителя правительства, Международный уголовный суд по заявлению Армении также может рассмотреть вопрос о принудительном выселении граждан Нагорного Карабаха. «В данном случае речь идет о виде преступления против человечности, то есть о принудительной депортации или массовых депортациях, что согласно уставу является видом преступления, а также есть подобный прецедент по признанию юрисдикции Международного уголовного суда», - сказал он.

В своем обращении 24 сентября Никол Пашинян заявил, что присоединение к статуту является одним из способов защиты независимости, что, по мнению премьер-министра, позволит Армении использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении внешней безопасности.