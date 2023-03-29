Согласно декабрьскому решению, правительство должно направить проект Римского статута в НС

Еще до шумихи, поднятой вокруг ратификации Римского статута, и звучащих со стороны России недовольств и предупреждений правительство Армении 29 декабря уже приняло решение «в случае принятия Конституционным судом решения о признании обязательств, предусмотренных международным договором, соответствующими Конституции, в установленном порядке представить законодательную инициативу правительства в Национальное собрание».

Указанная правительством законодательная инициатива касается ратификации именно Римского статута Международного уголовного суда (МУС), подписанного в 1998 году.

Примерно через три месяца после обращения правительства Конституционный суд на днях объявил, что Римский статут соответствует Конституции Армении, а значит, согласно решению от 29 декабря, правительство должно направить проект в Национальное собрание для ратификации.

Возможно ли, что правительство изменит решение и не станет направлять в парламент проект утверждения устава Международного уголовного суда, вынесшего ордер на арест президента России? Ответ на этот вопрос в правительстве пока не дают.

В начале недели Москва резко отреагировала на события в Армении вокруг Римского статута. Как сообщает ТАСС, анонимный источник в МИД России заявил, что «в Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства».

Москва не имеет права вмешиваться во внутренние дела Армении - депутат

Сегодня официальной реакции из Еревана на недовольство России не прозвучало. Вместо этого депутат правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян сказал, что Москва не имеет права вмешиваться во внутренние дела Армении.

«Когда отдельные сотрудники МИД России вмешиваются во внутренние дела Армении, это некорректно и неуважительно по отношению к Республике Армения. Они могут вести дискуссии и высказывать мнения в рабочем порядке, но если это носит публичный характер, то это некорректно и означает вмешательство во внутренние дела суверенного государства, на что они не имеют права», - сказал он.

В конце декабря правительство Армении разъяснило, почему решило вернуться к подписанному 25 лет назад, но еще не ратифицированному документу, поскольку увидело возможность привлечь Азербайджан к ответственности, особенно после военной агрессии Азербайджана в мае 2021 года и в сентябре 2022 года.

После реакции анонимного источника в МИД РФ депутат от правящей партии сказал, что Москва поступила бы правильно, если бы оперативно отреагировала, когда вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении.

«Азербайджан оккупирует какую-то часть суверенной территории Армении, совершает военные преступления, расстреливает пленных, зверствует, они молчат, не дают оценку. А этот статут позволит нам возбуждать уголовные дела против военно-политического руководства Азербайджана. И если бы была такая оценка России как нашего союзника, возможно, мы вообще не обсуждали бы этот вопрос сегодня. Так что, пусть не перекладывают свое несделанное на нашу голову», - подчеркнул Хачатрян.

Утверждение Римского статута вообще не нужно связывать с выданным Международным судом ордером на арест президента России, так как этот процесс начался задолго до решения об аресте Путина, добавил провластный депутат.

Между тем, секретарь фракции «Гражданский договор» сообщил Радио Азатутюн, что вопрос о ратификации или отклонении Римского статута будет обсуждаться в Национальном собрании, когда его получат, пока не получили.

Представители парламентской оппозиции также поспешили отреагировать. Депутат фракции «Айастан», член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян назвал ратификацию документа «подливанием масла в огонь», а исполнительный орган Республиканской партии Армении (РПА) распространил заявление, назвав действия властей «крайней политической слепотой».

«Это достаточно политизированная структура, речь идет о международном суде. Самое важное, что в данной геополитической ситуации реализация подобного процесса чревата непредсказуемыми последствиями и неуправляема», - отметил глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Ни Мамиджанян, ни заявление РПА не упомянули о выданном Международным судом ордере на арест Владимира Путина, хотя заявление РПА было опубликовано после резкой реакции Москвы на эту тему.

«Геополитическая ситуация достаточно напряженная, идти на такую авантюру было абсолютно невовремя, и во-вторых, ожидания, которые есть, крайне завышены, потому что речь идет о достаточно политизированной структуре», - отметил оппозиционный депутат.

Оппозиция поднимает также правовые вопросы, утверждая, что Конституционный суд вышел за пределы своих полномочий и принял незаконное решение, поскольку суд в прошлом уже однажды признал Римский статут противоречащим Конституции.